Shazam! Furia degli Dei: Meagan Good vorrebbe essere la nuova "Blade al femminile"

Meagan Good, la star di Shazam! Furia degli Dei, ha rivelato di avere un desiderio strettamente connesso con l'universo Marvel. Durante una recente intervista le è stato chiesto quale personaggio vorrebbe interpretare in futuro se ne avesse la possibilità, e la sua risposta è stata immediata e chiara: Blade al femminile.

Shazam! Fury of the Gods, un primo piano di Zachary Levi

"Mi piacerebbe essere la versione femminile di Blade", ha detto Meagan Good parlando con Brandon Davis di Comicbook.com, "Sarei una cacciatrice di vampiri fighissima".

L'idea di vestire i panni di un personaggio del genere sarebbe allettante per tantissimi attori della Hollywood attuale, specialmente in funzione di una storia più ampia. Il grande amore di quest'attrice per il mondo dei fumetti, quindi, non si limita solamente a Shazam! Furia degli Dei e alla DC, spostandosi anche verso altri lidi. A riflettere sul personaggio, comunque, sono tornati anche i suoi fan di sempre, specialmente dopo la scena post credit di Eternals che, anche a discapito della tiepidissima accoglienza, ha alimentato più di un'ipotesi per il futuro.

Shazam, il franchise avrà un futuro nel nuovo DCU di James Gunn? La risposta del regista David F. Sandberg

Tornando per un secondo su Shazam! Furia degli Dei, vi ricordiamo che la sua uscita nei cinema è attesa il 16 marzo.