Shazam! Furia degli Dei: il regista sulla scelta di relegare alcuni personaggi nella scena post-credit

David F. Sandberg, il regista di Shazam! Furia degli Dei, ha spiegato le ragioni che hanno spinto lui e gli sceneggiatori a relegare alcuni personaggi, anche importanti, in una delle due scene post-credit. Una scelta del genere ha rimescolato le carte del film, servendo una storia dai tratti inaspettati che, almeno al principio, avrebbe dovuto svilupparsi in maniera diversa.

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

( Spoiler per chi non avesse visto il film) In una delle scene post-credit di Shazam! Furia degli Dei ritroviamo il dottor Sivana (Mark Strong) incarcerato in un luogo imprecisato, mentre riceve la visita di Mister Mind, un bruco alieno super intelligente con cui ha stretto un'alleanza. Inizialmente si presumeva che questi due personaggi sarebbero stati i principali antagonisti anche nel secondo film, legandosi a quello che abbiamo visto accadere con le figlie di Atlante.

Così David F. Sandberg ha chiarito la situazione nel corso di una recente intervista con Total Film. Queste sono state le sue parole (tramite CBM): "Inizialmente avevamo discusso sul fatto di avere anche Mister Mind e Sivana in Shazam! Furia degli Dei. In realtà la storia di Mister Mind avrebbe dovuto portare gli Dei qui, ma si è rivelato essere uno sviluppo troppo ampio, al punto che il film non sarebbe riuscito a contenere anche questa parte della narrazione".

Vi ricordiamo che Shazam! Furia degli Dei è uscito nei cinema italiani il 16 marzo.