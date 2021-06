Shazam! 2: Grace Fulton avrà la parte di Mary anche in versione supereroina

L'attrice Grace Fulton in Shazam! 2 avrà il ruolo di Mary anche nelle scene in cui la ragazza si trasforma in una supereroina.

In Shazam! 2 l'attrice Grace Fulton non sarà sostituita da Michelle Borth nelle scene in cui Mary Bromfield diventa una supereroina.

A confermare questo dettaglio del cast, dopo la foto dei protagonisti in versione eroica, è stato il regista David F. Sandberg con un tweet condiviso online.

Gli interpreti degli eroi nel film Shazam! Fury of the Gods saranno quindi Zachary Levi nel ruolo del protagonista, Adam Brody che avrà la parte di Freddy Freeman, Megan Goodman nel ruolo di Darla Dudley, Ross Butler che sarà Eugene Choi, D.K. Cotrona nel ruolo di Pedro Pena e Grace Fulton nei panni di Mary Bromfield.

David F. Sandberg ha dichiarato online: "Sì, Grace ora interpreta entrambi i ruoli. Ma i suoi capelli e il suo trucco saranno leggermente diversi quando è una supereroina in modo che nessuno la riconosca. Ehi, funziona per Wonder Woman!".

Nel primo film Mary Bromfield è la diciottenne che fa parte della nuova famiglia a cui viene affidato Billy Batson (Asher Angel) che, dopo un incontro con un antico stregone (Djimon Hounsou) lo porta ad ottiene la possibilità di pronunciare la parola magica Shazam! e trasformarsi in un supereroe. Alla fine del lungometraggio anche i nuovi fratelli di Billy ottengono gli stessi poteri.

Nel cast ci sono anche Jack Dylan Grazer nella parte di Freddy, Jovan Armand nel ruolo di Pedro, Ian Chen che interpreta Eugene, e Faithe Herman nei panni di Darla.