Sharon Stone: "Il Vaticano faccia progressi su matrimoni gay e adozioni per i single"

Sharon Stone ha esortato il Vaticano ad ascoltare Papa Francesco su questioni come i matrimoni gay e le adozioni per i single. L'attrice ha anche affrontato il delicato tema del cambiamento climatico.

Dopo essere apparsa più bella che mai sul red carpet del Festival di Cannes e aver presieduto l'annuale asta di beneficenza a favore dell'Amfar (l'organizzazione impegnata nella ricerca contro l'AIDS), Sharon Stone si è seduta nella suite del suo albergo per rilasciare una lunga intervista a La Stampa. Nel corso della conversazione, la star di Basic Instinct ha toccato diversi argomenti, esprimendo la propria opinione su alcuni temi politici e sociali.

Ha ribadito il suo amore per l'Italia, sottolineando come, secondo lei, il nostro Paese stia facendo molti progressi da diversi punti di vista. Ne ha quindi approfittato per esortare il Vaticano a fare lo stesso: "Sul matrimonio gay, sull'adozione per i single, su vari fronti. Vorrei dire 'Ascoltate il vostro Papa e rispettatelo!'". Sharon Stone non ha mai nascosto la sua stima per Papa Francesco ed è tornata ad elogiarlo anche questa volta, dichiarando: "La Chiesa dovrebbe aprire le porte ai cattolici della comunità LGBTQ e la Curia dovrebbe accettare le indicazioni di questo Papa che è meraviglioso. Dio gliel'ha mandato, diano retta a Dio".

Nel corso dell'intervista non è poi mancato un riferimento agli effetti del cambiamento climatico e alla malagestione di tale emergenza da parte dei politici internazionali. "È una situazione disperata, non una cosa da poco", ha dichiarato Stone, sottolineando la sua preoccupazione per il futuro dei suoi tre figli: "Per me, come genitore, è spaventoso e mi vergogno che non stiamo facendo di più. Prendiamo solo ciò che sta succedendo in Germania e in Belgio con queste improvvise inondazioni. Decine di persone morte così, in un istante. E poi c'è questo fingere che non stia succedendo nulla. Ma invece sta succedendo eccome, e proprio sotto ai nostri occhi. Non ci comportiamo affatto in modo responsabile. E il modo in cui l'avidità ha superato il buon senso è stupefacente". Non sono mancate, infine, parole di stima per Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che da anni promuove lo sviluppo sostenibile ed invita i potenti della Terra ad agire in maniera concreta contro il cambiamento climatico: "Penso che Greta Thunberg sia la giovane più importante della sua generazione ed una persona meravigliosa. Una specie di angelo, una guida spirituale per guidarci in questo momento".