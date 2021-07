Sharon Stone: l'abito Dolce & Gabbana dell'attrice conquista il tappeto rosso di Cannes 2021 (FOTO)

Sharon Stone ha portato il glamour di Hollywood nel sud della Francia partecipando al Festival di Cannes 2021: la star sessantatreenne, come possiamo vedere dalle foto, ha indossato un abito blu di Dolce & Gabbana con motivi floreali in 3D camminando sul tappeto rosso per la premiere del dramma romantico A Felesegam Tortenete - The Story Of My Wife.

"Questo è ciò di cui sono fatti i sogni", ha scritto la Stone sui social media nella didascalia di una foto del vestito. L'attrice ha camminato sul tappeto rosso con un meraviglioso abito in tulle azzurro con fiori tridimensionali applicati a mano: di conseguenza le rose, i glicini e le dalie sbocciano come fossero veri.

Il vero motivo per cui la Stone è volata a Cannes, d'altro canto, è l'annuale gala amfAR, che si terrà venerdì 16 luglio. Un evento di beneficienza per la ricerca sull'Aids, da sempre momento clou del Festival, che quest'anno avrà luogo presso la villa Eilenroc ad'Antibes; gli invitati sono stati ridotti da 900 a 400, a causa dell'emergenza sanitaria, e tra loro figureranno Spike Lee, Heidi Klum e Nicole Kidman.

Sharon Stone, oltre alle foto del vestito, ha anche pubblicato dei momenti più intimi sul suo profilo Instagram: in ascensore, in macchina e abbracciando il suo storico curatore di stile Paris Libby: "Lo facciamo. Dal 1992: moda". Lo styling del taglio maschile e sbarazzino di Sharon, invece, è stato opera dal coiffeur parigino Fabien Provost.