Sharon Stone difende Sydney Sweeney per lo spot dei jeans: “Va bene usare ciò che tua madre ti ha dato"

Ospite dell'evento di Variety, Power of Women LA, Sharon Stone ha presentato uno dei premi della serata, assegnato a Sydney Sweeney. Le due attrici sono colleghe nella terza stagione di Euphoria.

Negli ultimi mesi, Sweeney è finita nell'occhio del ciclone a causa delle polemiche per lo spot pubblicitario di American Eagle, diventato in poco tempo un caso internazionale.

Le polemiche per lo spot di Sydney Sweeney

Le pubblicità di American Eagle giravano intorno allo slogan 'Sydney Sweeney Has Great Jeans', gioco di parole tra 'great jeans' (ottimi jeans) e 'great genes' (ottimi geni). I critici hanno puntato il dito contro una presunta esaltazione dell'eredità genetica bianca e del fisico dell'attrice.

Sydney Sweeney in una scena di Euphoria

"Va bene usare ciò che tua madre ti ha dato. Va davvero bene" ha dichiarato Stone, difendendo la collega "È difficile essere sexy, e penso che lo sappiamo tutti. Va davvero bene usare ogni briciolo della tua sensualità, proprio qui, proprio ora, e sfruttarla per qualunque cosa sia. Ognuno ha il proprio tipo di fascino, la propria particolarità, e devi puntare su quello. Perché, chi sei tu per non essere bellissima? Capisci, chi sei non è un incidente".

La collaborazione tra Sharon Stone e Sydney Sweeney in Euphoria

Sharon Stone si è unita, di recente, al cast della terza stagione di Euphoria, che si svolgerà con un salto temporale di diversi anni rispetto alla trama di Euphoria 2.

Sweeney riprende il ruolo interpretato nelle prime due stagioni, al fianco di Zendaya, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo e parecchie altre star. Sharon Stone, candidata all'Oscar per Gigolò di Martin Scorsese nel 1996, ha dichiarato di essere una grande fan della serie: "Ho dovuto guardarla per la sessantasettesima volta per rimettermi in pari" ha scherzato "È stato un vero piacere lavorare con questi giovani straordinari".