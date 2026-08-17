Robert Downey Jr. torna a essere Iron Man: vestirà di nuovo l'armatura in un nuovo progetto Disney

Robert Downey Jr. interpreterà di nuovo Iron Man, nonostante la morte di Tony Stark in Avengers: Endgame, lo farà grazie a due nuovi progetti dedicati agli Avengers.

Dopo aver salutato Tony Stark nel finale di Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. è pronto a indossare nuovamente l'iconica armatura di Iron Man. Il ritorno, però, non avverrà sul grande schermo, bensì all'interno di due nuove attrazioni dedicate ai Marvel Studios che debutteranno nel 2028 al Disney California Adventure, parte del Disneyland Resort.

Robert Downey Jr. torna nei panni di Iron Man

L'annuncio è arrivato durante il D23, dove Disney ha svelato nuovi dettagli sui progetti destinati ai suoi parchi a tema. Downey ha girato nuove scene inedite per Avengers: Infinity Defense, una delle principali attrazioni che entreranno a far parte dell'Avengers Campus.

Nel filmato realizzato appositamente per l'esperienza, Tony Stark accoglie i visitatori con un messaggio che richiama la missione degli Avengers. "Benvenuti all'Avengers Campus. Abbiamo costruito questo posto per reclutare e ispirare la prossima generazione."

Il personaggio guiderà gli ospiti all'interno dell'avventura, che li porterà ad affrontare ancora una volta Thanos insieme agli eroi Marvel.

Downey non sarà l'unico volto noto del Marvel Cinematic Universe coinvolto nel progetto. Disney ha confermato il ritorno di:

Jeremy Renner come Hawkeye;

Anthony Mackie nei panni di Captain America;

Chris Hemsworth come Thor;

Iman Vellani nel ruolo di Ms. Marvel.

Quest'ultima comparirà anche in un video introduttivo che preparerà i visitatori prima dell'inizio dell'esperienza. L'altra grande novità annunciata durante il D23 è Stark Flight Lab, una seconda attrazione dedicata a Iron Man. In questo caso gli ospiti saliranno su un particolare braccio meccanico capace di inclinarsi, ruotare e muoversi lungo un percorso, simulando un addestramento tecnologico progettato da Tony Stark. Anche per questa esperienza Robert Downey Jr. ha registrato nuove scene.

Al suo fianco torneranno Anthony Mackie come Captain America e Brie Larson nei panni di Captain Marvel. Secondo Brent Strong, tra gli Imagineer Disney che hanno presentato il progetto, saranno proprio loro a fare da istruttori durante l'intera esperienza.

Iron Man è morto nel MCU, ma Downey tornerà anche al cinema

Naturalmente questo ritorno non modifica quanto accaduto in Avengers: Endgame, dove Tony Stark ha sacrificato la propria vita per sconfiggere Thanos.

Avengers: Doomsday, l'annuncio di Doctor Doom

Downey tornerà comunque nel Marvel Cinematic Universe entro la fine dell'anno, ma in un ruolo completamente diverso: interpreterà infatti Victor Von Doom, il Dottor Destino, nell'attesissimo Avengers: Doomsday.

Il ritorno di Iron Man nelle attrazioni Disney rappresenta quindi un omaggio al personaggio che ha dato il via all'intero MCU, permettendo ai visitatori dell'Avengers Campus di incontrare ancora una volta uno dei supereroi più amati della storia Marvel, pur senza alterare la continuità cinematografica della saga.