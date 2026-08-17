Johnny Depp è in trattative per Pirati dei Caraibi 6: la Disney conferma il suo dietrofront

Jerry Bruckheimer rompe il silenzio sul futuro di Pirati dei Caraibi 6 e conferma che Disney è in trattative con Johnny Depp per riportare Jack Sparrow sul grande schermo.

Per anni è sembrata un'ipotesi destinata a rimanere soltanto un desiderio dei fan, adesso, però, il ritorno di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi 6 appare più concreto che mai. A confermarlo è stato direttamente il produttore storico della saga, Jerry Bruckheimer, che durante il D23 ha rivelato che sono in corso colloqui con l'attore per riportare Jack Sparrow nella celebre serie Disney.

Jerry Bruckheimer: "Stiamo parlando con Johnny"

Si tratta della presa di posizione più esplicita arrivata finora da uno dei principali responsabili del franchise e rappresenta un passo avanti importante dopo anni di indiscrezioni, smentite e rumor. Intervistato durante il D23, Bruckheimer ha confermato che il progetto è in piena fase di sviluppo e che Depp è parte delle discussioni. "Stiamo parlando con Johnny, stiamo lavorando alla sceneggiatura e speriamo di riuscire a realizzare il film."

Johnny Depp saluta i fan

Una dichiarazione che lascia intendere come il coinvolgimento dell'attore dipenderà soprattutto dalla versione definitiva dello script, elemento che lo stesso Bruckheimer aveva già indicato in passato come decisivo per convincere Depp a tornare nei panni di Jack Sparrow.

Il ritorno del personaggio, però, non significherebbe necessariamente un nuovo film costruito interamente attorno a lui. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, il sesto capitolo dovrebbe introdurre una nuova protagonista interpretata da Margot Robbie, mentre Jack Sparrow avrebbe un ruolo più contenuto, pur restando una figura centrale all'interno della storia.

L'obiettivo sembrerebbe essere quello di aprire una nuova fase della saga senza rinunciare al personaggio che più di ogni altro l'ha resa un fenomeno mondiale.

Il rapporto tra Disney e Johnny Depp

L'eventuale reunion avrebbe anche un valore simbolico. Dopo l'esplosione della battaglia legale con Amber Heard, Disney aveva scelto di allontanare Johnny Depp dal franchise. Durante il processo del 2022, l'attore aveva raccontato di essersi sentito tradito dallo studio, sostenendo che la decisione fosse arrivata senza che nessuno gli avesse dato il beneficio del dubbio.

Johnny Depp oggi

Da allora i rapporti sembravano essersi definitivamente interrotti, ma negli ultimi mesi qualcosa sembra essere cambiato.

Prima ancora di un eventuale Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp è già pronto a tornare in un'importante produzione hollywoodiana con Ebenezer: A Christmas Carol, diretto da Ti West e distribuito da Paramount. Successivamente sarà protagonista anche di Day Drinker di Marc Webb insieme a Penélope Cruz.

Se anche l'accordo con Disney dovesse andare in porto, il ritorno di Jack Sparrow rappresenterebbe probabilmente il tassello più significativo del rilancio cinematografico dell'attore.

Nonostante l'ultimo capitolo, La vendetta di Salazar, sia stato il meno redditizio della serie con circa 796 milioni di dollari al botteghino mondiale, Pirati dei Caraibi resta uno dei franchise più importanti nella storia Disney. Complessivamente i cinque film hanno incassato oltre 4,5 miliardi di dollari, motivo per cui lo studio non ha mai davvero accantonato l'idea di un nuovo capitolo.

Adesso, con una sceneggiatura in lavorazione e trattative ufficialmente avviate con Johnny Depp, il ritorno di Jack Sparrow non sembra più soltanto un sogno dei fan, ma una possibilità sempre più concreta.