Sharon Stone boccia le scene di sesso di oggi: "Troppo esplicite, rubano il mio desiderio"

Sharon Stone torna a parlare delle scene di sesso nel cinema e nelle serie TV, definendole oggi troppo esplicite e prive di immaginazione. L'attrice riflette anche su Basic Instinct, rivelando il valore perduto di mistero e suggestione.

C'è stato un tempo in cui bastava uno sguardo, un silenzio o un dettaglio appena accennato per accendere l'immaginazione dello spettatore: oggi, secondo Sharon Stone, quel linguaggio sembra essersi trasformato, lasciando spazio a una rappresentazione più diretta e meno evocativa della sensualità.

Il fascino perduto dell'allusione

Durante un'intervista, Sharon Stone ha espresso una posizione netta sul modo in cui il cinema e la televisione contemporanei trattano l'intimità. Per l'attrice, oggi le scene di sesso sono diventate "troppo esplicite" e "dure", perdendo quella componente di mistero che un tempo le rendeva potenti. "Spesso, quando arrivano queste scene in TV, mando avanti. Non voglio vederle", ha dichiarato, sottolineando una distanza crescente tra la sua sensibilità e il linguaggio visivo attuale.

Sharon Stone in una scena

Il punto centrale della sua riflessione non è tanto la presenza della sessualità sullo schermo, quanto il modo in cui viene raccontata. Stone sembra rimpiangere un cinema capace di suggerire più che mostrare, dove il desiderio nasceva dall'attesa e dall'ambiguità. "Per me, tutto questo ruba spazio alla mia immaginazione", ha spiegato, aggiungendo di preferire "desiderio, mistero e tensione" come elementi fondamentali dell'esperienza emotiva.

Il paragone con il passato arriva inevitabile. L'attrice ha ricordato la celebre scena di Basic Instinct, sottolineando come fosse costruita proprio sull'ambiguità: "Non era nemmeno un intero fotogramma", ha detto, evidenziando come il pubblico fosse spinto a interrogarsi, a cercare, a immaginare. Quell'incertezza, secondo lei, era il vero motore della tensione narrativa, una qualità che oggi sembra sempre più rara.

Dal mito di Basic Instinct alle nuove polemiche

Il discorso di Sharon Stone non si ferma alla teoria, ma si intreccia con la sua esperienza personale. Nel suo memoir del 2021, l'attrice ha raccontato di non essere stata pienamente consapevole della natura della scena girata per Basic Instinct, scoprendo solo in fase di proiezione il risultato finale. "È stato così che ho visto quella scena per la prima volta", ha scritto, ricordando il momento come uno spartiacque nella sua carriera.

Sharon Stone nella celebre scena di Basic Instint

Nonostante il film abbia contribuito a trasformarla in un'icona globale, Stone ha sempre mantenuto uno sguardo critico su quell'esperienza. La sua reazione, raccontata nel libro, fu immediata e viscerale, segno di un rapporto complesso con un'opera che, pur avendola consacrata, ha anche ridefinito la percezione pubblica della sua immagine.

Oggi, mentre si prepara a tornare in scena con la terza stagione di Euphoria, una delle serie più discusse per la sua rappresentazione esplicita della sessualità, le sue parole assumono un peso ancora maggiore. Non è solo una critica nostalgica, ma una riflessione sul linguaggio contemporaneo e su come esso influenzi il modo in cui lo spettatore vive certe emozioni.

A rendere il quadro ancora più interessante è la notizia del possibile reboot di Basic Instinct, un progetto che riporta alla luce un titolo simbolo proprio nel momento in cui si discute di come raccontare l'intimità sullo schermo. La reazione dell'attrice è stata tagliente: "Fate pure. Buona fortuna!". Una frase che suona come una sfida, ma anche come un monito: ricreare quel tipo di tensione, oggi, potrebbe essere molto più difficile di quanto sembri.