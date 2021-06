Sharon Stone critica il maschilismo di Hollywood: "Solo Meryl Streep è quella brava"

Sharon Stone critica il maschilismo imperante a Hollywood puntando il dito contro la mentalità ricorrente che porta alla ribalta una diva come Meryl Streep impedendo che ci sia spazio per le altre.

In una nuova intervista, Sharon Stone torna a puntare il dito contro il maschilismo imperante a Hollywood e contro il trattamento riservato alle attrici lamentandosi del fatto che solo Meryl Streep è considerata brava di fronte a tante altre interpreti di talento.

Sharon Stone non ha peli sulla lingua, ma stavolta , viste le reazioni dei social, l'attrice sembra aver sollevato un putiferio quando le parole di una sua intervista per Zoomer sono diventate virali. Nell'articolo pubblicato un mese fa, Johanna Schneller chiede alla Stone di commentare una parte del suo memoir The Beauty of Living Twice in cui descrive l'esperienza lavorativa a fianco di Meryl Streep in Panama Papers del 20219.

Nel memoir, Sharon Stone sostiene che che Hollywood e la società in generale mettono le donne l'una contro l'altra scrivendo:

"Ci è stato detto che poteva esserci spazio per una sola di noi due".

Quando Johanna Schneller prova a chiedere a Sharon Stone un commento sulla sua esperienza esordendo con "Così, quando finalmente hai avuto modo di lavorare con Meryl Streep, hai capito...", ma l'attrice la interrompe polemicamente puntualizzando:

"Mi piace il modo in cui lo dici, che finalmente ho potuto lavorare con Meryl Streep. Non hai detto 'Meryl finalmente è riuscita a lavorare con Sharon Stone' O 'Finalmente siete riuscite a lavorare insieme."

Secondo la diva, il modo in cui è stata strutturata la domanda è parte del problema:

"Il business è stato costruito in modo che tutti dovremmo invidiare e ammirare Meryl perché solo Meryl deve essere quella brava. E tutti dovrebbero competere con Meryl. Penso che Meryl sia una donna e un'attrice straordinariamente meravigliosa. Ma secondo me, francamente, ci sono altre attrici altrettanto talentuose di Meryl Streep. L'intera iconografia di Meryl Streep fa parte di ciò che Hollywood fa alle donne".

Sharon Stone entra nel vivo della questione nominando attrici a suo parere altrettanto brave della Streep:

"Viola Davis è esattamente pari come l'attrice a Meryl Streep. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, per l'amor del cielo. Ma dici Meryl e tutti cadono a terra. Io sono una villain molto migliore di Meryl. E sono sicura che lo ammetterebbe lei stessa. direbbe. Meryl non sarebbe stata brava in Basic Instinct o in Casino.

Stone conclude amaramente:

"È così che ci hanno insegnato a pensare. Perché non potrei mai toccare le vette... Siamo tutti etichettati come la Regina di Qualcosa. Sono la regina di questo, lei è la regina di quello! Dobbiamo sederci tutti nei posti assegnati. Ma stai scherzando? Se abbiamo lavorato in un supermercato, non può essere sempre la cassiera numero uno. Stiamo tutti facendo il nostro lavoro. Ma ci è stato insegnato che non tutti hanno un posto a tavola. Una volta scelto, nessun altro può entrare lì dentro".