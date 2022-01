Sharon Stone farà parte del cast di L'assistente di volo 2

In L'assistente di volo 2, la seconda stagione della serie con star Kaley Cuoco, reciterà anche la star del cinema Sharon Stone.

HBO Max ha svelato il coinvolgimento dell'attrice rivelando che negli episodi avrà la parte della madre di Cassie.

Nel prossimo capitolo della storia raccontata in L'assistente di volo - The Flight Attendant, Sharon Stone sarà Lisa Bowden. La madre di Cassie non ha più un rapporto con la figlia. I priblemi di Cassie con l'alcol e la sua vita complicata hanno infatti fatto perdere la speranza e la pazienza della donna nei confronti della figlia.

Kaley Cuoco, coinvolta anche produttrice dello show, interpreta Cassie, una hostess che trascorre la notte a Bangkok con un passeggero del suo volo. Si risveglierà la mattina seguente nell'hotel sbagliato, sul letto sbagliato, accanto al corpo morto dell'uomo, senza avere idea di cosa sia successo.

Completamente nel panico, Cassie se ne va cercando di non lasciare tracce, ma sbarcata a New York viene interrogata dall'FBI, che sta facendo domande un po' a tutti i potenziali testimoni. Il problema è che lei non ricorda nulla di quella notte. Come se non bastasse, poi, continua ad avere delle inquietanti allucinazioni che potrebbero essere dei flashback. Ma quindi chi ha ucciso Alex? Non può essere stata lei... O forse sì?