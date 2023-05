Shark 2: L'abisso: Jason Statham in lotta con tre squali ancor più grandi nel trailer

Trailer lungo e ricco di scena per Shark 2: L'abisso, che vede il ritorno di Jason Statham nei panni del rude sommozzatore Jonas Taylor alle prese con ferocissimi squali. Parliamo al plurale perché nel sequel le feroci creature marine si moltiplicano costringendo la star d'azione a combattere con tutte le sue forze tre squali preistorici assetati di sangue che abitano le profondità marine.

Il CinemaCon di Las Vegas 2023 ci aveva regalato la descrizione del trailer di Shark 2: L'abisso, il cui sequel è stato confermato dopo l'incredibile successo del primo film, uscito nel 2018, che ha incassato 530 milioni di dollari in tutto il mondo. L'originale Shark - Il primo squalo segue un gruppo di scienziati il ​​cui sottomarino viene attaccato da un Megalodonte, una specie di squalo gigante precedentemente ritenuto estinto.

Shark - Il primo squalo e gli altri predatori pericolosi del cinema

Cosa ci aspetta in Shark 2: L'abisso?

Nel trailer del sequel vediamo Jason Statham e la star cinese Wu Jing coinvolti in un viaggio sottomarino sul fondo dell'oceano per indagare su nuove creature preistoriche, prima di affrontare un trio di squali che fanno la loro comparsa in una località turistica seminando morte e distruzione.

Fanno parte del cast di Shark 2: L'abisso Jason Statham, Wu Jing, Cliff Curtis, Sienna Guillory, Skyler Samuels, Page Kennedy, Shuya Sophia Cai e Sergio Peris-Mencheta. Li Bingbing, che ha affiancato Statham nel primo film, non farà parte del sequel.

Shark - Il primo squalo è basato sul romanzo techno-thriller del 1997 di Steve Alten Meg: A Novel of Deep Terror. L'adattamento originale è stato scritto da Dean Georgaris, Erich Hoeber e Jon Hoeber, autori anche del sequel diretto dall'inglese Ben Wheatley.