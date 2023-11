Shark 2 - L'abisso in 4K UHD, la recensione: se il megalodonte ti entra in salotto

La recensione di Shark 2 - L'abisso in 4K UHD: per il film con Jason Statham il prodotto Warner regala un'esperienza audio-video suggestiva e coinvolgente, peccato solo per gli extra poco numerosi.

Il secondo capitolo con i Megalodonti, la simpatia rude di Jason Statham, l'adrenalina di certe scene di azione davvero spettacolari: in sala la ricetta miscelata con questi ingredienti ha funzionato bene ma adesso per Shark 2: L'abisso è già l'ora di replicare in homevideo per godersi una visione sul divano replicando in versione casalinga un entertainment che ha regalato divertimento ed emozioni forti, senza badare tanto per il sottile.

Shark 2 - L'abisso, Jason Statham in una scena d'azione

In Shark 2: L'abisso Jonas Taylor guida una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell'oceano, ma c'è chi trama alle loro spalle e ha messo in atto una diabolica operazione che li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Una corsa contro il tempo al cardiopalma per difendersi non solo da colossali Megalodonti e altre creature, ma anche dalla malvagità umana. Noi grazie a Warner Bros. Entertainment abbiamo potuto vedere il film di Ben Wheatley nella sua edizione prestigiosa, quella a due dischi con il film in 4K UHD e in blu-ray.

Il video 4K supera un duro banco di prova

La cover dell'edizione 4K UHD di Shark 2: L'abisso

Di sicuro Shark 2: L'abisso non è un film semplice da riprodurre con cura in homevideo. Le ostiche scene subacquee e spesso buie della prima parte, poi le sequenze con creature frutto di effetti digitali nella seconda, sono un banco di prova davvero duro. Ma il video 4K UHD dell'edizione Warner supera a pieni voti tutti questi esami difficili. Il dettaglio resta sempre molto affilato e decisamente superiore al blu-ray, un divario che proprio nelle lunghe sequenze subacquee è evidente: quadro un po' torbido in HD, molto più nitido e preciso in UHD.

Certo, in alcuni momenti particolarmente complicati affiora sempre un po' di morbidezza, ma a impressionare è la sensazione di maggiore profondità, oltre a una valorizzazione del croma di gran lunga migliore. Le specie vegetali rare che illuminano il fondo marino con la bioluminescenza, qui pulsano di intensità e brillantezza e sono molto più suggestive nei loro colori. Anche le riprese in superficie, compresi gli esterni soleggiati e luminosi di Fun Island, presentano colori ancora più lussureggianti e brillanti, con un dettaglio che resta sempre molto incisivo. Un video talmente performante che emerge l'imperfezione di alcuni effetti CGI che a volte mostrano la loro artificialità rispetto all'ambiente circostante.

L'audio: c'è un superbo Dolby Atmos anche per l'italiano

Shark 2: L'abisso - una foto del film

Ottime notizie anche dall'audio, che presenta la traccia italiana in Dolby Atmos con core True HD, proprio come in lingua originale. Ed è ovviamente la maniera migliore per apprezzare tutto lo spettacolo sonoro del film, che inizia fin dai primi secondi con il ruggito dei dinosauri preistorici. Dall'azione subacquea con i sottomarini alla passeggiata in fondo all'oceano, dalle azioni acrobatiche del Megalodonte (che sembra davvero entri nel salotto di casa) alle esplosioni, fino a tutta la frenetica parte di Fun Island, l'attività sonoro è sempre molto intensa con tutti i diffusori a regalare allo spettatore un'esperienza molto coinvolgente.

Shark 2: L'abisso - una foto del film

C'è una buona dose di bassi, talvolta davvero poderosi, mentre l'attività surround è molto ricca ma quello che impressiona maggiormente è l'utilizzo dei canali di altezza, che è il tocco in più di alcune sequenze particolarmente caotiche. In tutto questo, i dialoghi restano sempre chiari e puliti, mentre la colonna sonora avvolgente e rombante di Harry Gregson-Williams aggiunge anche tensione e senso di minaccia.

Gli extra: making of e dietro le quinte, ma è troppo poco

Shark 2: L'abisso - una foto del film

Unica parte sottotono dell'edizione, quella degli extra, che si limitano a due contributi per un totale di circa 23 minuti. Il primo è The Making of Meg 2: The Trench (13'), che offre una panoramica della produzione con filmati sul set e interventi con il regista Ben Wheatley, i produttori Belle Avery e Lorenzo di Bonaventura e tanti altri membri del cast e della troupe. La seconda featurette è Up From the Depths: Even More Beasts (10'), un dietro le quinte che presenta concept art, altri filmati sul set e focus sulle nuovissime creature che appaiono nel film e sulla realizzazione delle scene d'azione.