Shark - Il primo squalo 2: nella descrizione del trailer ci sono anche i dinosauri

La Warner Bros. ha mostrato le prime immagini del sequel di Shark - Il primo squalo, che in originale è intitolato Meg 2: The Trench, durante il CinemaCon, e i partecipanti sembrano essere rimasti piuttosto impressionati dal filmato.

Come leggiamo nella descrizione fornita da The Wrap: "Il trailer si apre con due mostri preistorici che mangiano un grosso insetto, con un testo sullo schermo che avverte che per 65 milioni di anni una specie ha dominato il mondo. Il T-rex? No, il Megalodonte che mangia un T-rex. Jason Statham viene nuovamente reclutato da Cliff Curtis per dare la caccia a un'altra creatura gigante.

"Ma poi, nelle profondità sottomarine, la squadra inizia a essere presa di mira dal Megalodonte più grande che si sia mai visto. Poi ci sono vari mostri che attaccano via terra e via mare, con Statham che viene quasi mangiato da uno squalo. Ci sono altre scene di turisti che vengono quasi mangiati e una creatura tentacolare che divora un elicottero. Il teaser si conclude con Statham che salta in aria su una moto d'acqua per affrontare uno squalo con una spada". Tutto nella norma, quindi.

Meg 2: The Trench arriverà nelle sale il 4 agosto 2023.

Shark - Il Primo Squalo 2: Ben Wheatley alla regia del nuovo film

Jason Statham tornerà a vestire i panni di Jonas Taylor nel sequel del film del 2018 del regista Ben Wheatley, insieme a Cliff Curtis, Sophia Cai e Page Kennedy. Sienna Guillory (Resident Evil: Afterlife), Skyler Samuels ("Scream Queens") e Sergio Peris-Mencheta (Rambo: Last Blood) sono le new entry del franchise.

La sceneggiatura del sequel è stata scritta da Dean Georgaris e Jon & Erich Hoeber.