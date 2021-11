Shark – Il primo squalo e gli altri predatori pericolosi del cinema

Shark - Il primo squalo: un'immagine del film

L'uomo contro gli animali. Il predatore che diventa preda. Che sia parte di una vendetta da parte di quella stessa natura soggiogata dall'uomo (dando vita a un filone di film chiamati eco-vengeance) o di una situazione imprevista, lo scontro tra l'essere umano e il mondo selvaggio ha dato vita a film ad alta tensione da riscoprire. Perché quando i ruoli si invertono, quando è l'uomo a dover sopravvivere da una posizione sottomessa e di pericolo, scattano quei meccanismi di paura primordiale. Primordiale come la creatura presente in Shark - Il primo squalo, il film disponibile nel catalogo di Infinity che ci offre l'occasione di riscoprire alcuni classici, tra nuovi cult e immancabili perle cinematografiche, che portano in scena l'epico conflitto tra vita e morte. Escludendo la fantascienza più inventiva ecco alcuni dei film in cui sono presenti i predatori pericolosi.

1. Lo squalo (1975)

Roy Scheider in una scena de Lo Squalo

Non potevamo che iniziare con uno dei capolavori di Steven Spielberg, primo blockbuster estivo di successo e caposaldo del cinema di tensione. Lo squalo è un intramontabile classico che dosa perfettamente l'equilibrio tra tensione e orrore nel raccontare la storia di un trio di uomini che decidono di andare alla caccia di un enorme e famelico squalo bianco che sta rovinando la stagione balneare nell'isola di Amity. Con alcune delle sequenze più memorabili della storia del cinema e una colonna sonora indimenticabile, Lo squalo è ancora oggi parte della più raffinata storia del cinema.

Lo Squalo - la saga: un terrore lungo 45 anni

2. Piraña (1978)

Piranha: una scena del film

Proprio dal successo del film di Spielberg nasce questo horror a tratti parodistico diretto da Joe Dante, uno dei maestri indiscussi dei film a basso budget. Uscito originariamente nel 1979, Piraña mette in scena i famelici pesci del titolo, geneticamente modificati e capaci di vivere in acque dolci e salate, che daranno filo da torcere agli abitanti del Lost River Lake. Il film fu un successo discreto e diede vita non solo a un sequel diretto da James Cameron, ma anche a una serie di film che tentavano di emulare il successo del film di Spielberg.

3. Cujo (1983)

Una scena di Cujo

Può il migliore amico dell'uomo rivoltarglisi contro? Questa è la premessa di Cujo, film tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King che vede un docile San Bernardo trasformarsi in una bestia assetata di sangue a causa del morso di un pipistrello. Sarà l'inizio di un incubo che coinvolgerà la cittadina di Castle Rock, luogo immaginario del Maine, protagonista di molte delle storie dello scrittore. Il film fu uno dei successi del 1983, almeno in America, diventando con il passare del tempo un titolo cult che non smette di attirare l'attenzione degli appassionati.

4. Anaconda (1997)

La locandina di Anaconda

A suo modo, Anacoda è un vero e proprio classico degli anni Novanta. Questo film del 1997 vede tra le fila dei protagonisti Jennifer Lopez, Owen Wilson e Jon Voight alle prese con una forza mostruosa che vive all'interno della foresta presso il Rio delle Amazzoni. Una troupe televisiva, intenta a girare un documentario sulla scomparsa di una popolazione locale, verrà attaccata dalle insidie della foresta e, soprattutto, da questo gigantesco anaconda capace di divorare gli esseri umani. Il successo del primo capitolo diede avvio a una serie di film, seppur di qualità altalenante.

5. Lake Placid (1999)

La locandina di Lake Placid

A cavallo tra horror e commedia, Lake Placid è un altro cult movie degli anni Novanta. Stavolta il predatore famelico divoratore di uomini è un coccodrillo che non vede l'ora di riempirsi lo stomaco in un lago del Maine. Anche in questo caso non mancheranno momenti di tensione e una buona dose di carneficina che farà contenti tutti gli appassionati del genere. Nel cast una coppia di protagonisti come Bill Pullman e Bridget Fonda che vi faranno immergere nella giusta atmosfera di un decennio cinematografico di sano e puro intrattenimento.

6. Prey - La caccia è aperta (2007)

Una scena del film Prey

Un safari in famiglia si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. È questa l'idea di Darrell James Roodt, regista di Prey - La caccia è aperta. La famiglia di un ingegnere americano di nome Tom Newman decide di avventurarsi in un safari nella natura selvaggia venendo presto attaccata da un gruppo di leoni. Chiusi nella jeep, senza armi né un telefono funzionante, dovranno cercare di vendere cara la pelle e non farsi mangiare in attesa dei soccorsi. Tensione e sano intrattenimento si uniscono in questo film da riscoprire.

7. The Grey (2012)

The Grey: uno dei lupi famelici che da la caccia ai protagonisti del film sopravvissuti ad un incidente aereo

Dalla calda savana ci spostiamo nelle fredde lande dell'Alaska, altrettanto selvagge. Protagonista di The Grey è il John Ottway interpretato da Liam Neeson, un cacciatore che, dopo un incidente aereo, dovrà mettere alla prova tutte le sue conoscenze e la sua esperienza per sopravvivere a un branco di lupi grigi. Joe Carnahan consegna allo spettatore un thriller indimenticabile che unisce una tensione crescente ad alcune tematiche filosofiche. Il finale, allo stesso tempo catartico ed emozionante, chiude al meglio un racconto che non lascia lo spettatore indifferente.

8. 47 metri (2017)

47 metri: Claire Holt e Mandy Moore in un momento del film

Lisa e Kate sono due sorelle che decidono di sfidare sé stesse e viaggiare in Messico per provare un'esperienza estrema: chiudersi in una gabbia e sprofondare nelle acque popolate da squali bianchi. Durante l'immersione qualcosa non va come dovrebbe e le due sorelle, chiuse nella gabbia, si ritrovano a 47 metri di profondità in balia degli squali. Sopravvivenza estrema in questo film che fu un discreto successo al botteghino tanto da riuscire a dare vita a un sequel uscito due anni dopo.

Da Lo Squalo a 47 metri: affogare nel terrore più profondo

9. Shark - Il primo squalo (2018)

The Meg: Jason Statham in una foto del film

L'eroe dei film d'azione Jason Statham è Jonas Taylor, un esploratore subacqueo che scopre una sezione ignota e più profonda della Fossa delle Marianne. Da lì proviene l'ultimo esemplare di megalodonte, uno squalo gigantesco e primitivo che si riteneva estinto da almeno due milioni di anni. Perfetto come film d'intrattenimento, Shark - Il primo squalo promette divertimento e spettacolo. Un ideale titolo da riscoprire proprio in vista del sequel in uscita il prossimo anno.

10. Crawl - Intrappolati (2019)

Crawl - Intrappolati: una scena del film con Kaya Scodelario

Il film preferito di Quentin Tarantino del 2019, che l'ha impressionato in termini cinematografici. Incredibile, ma vero, questo piccolo ma riuscito film diretto da Alexandre Aja riesce nella sua semplicità a coinvolgere lo spettatore donandogli esattamente il film che si aspetta. Crawl - Intrappolati segue le vicende della giovane Haley che, dopo l'arrivo di un uragano, andrà alla ricerca di suo padre per trovarlo nella cantina allagata di casa, in balia di feroci alligatori. Inizierà così una lotta con l'ingegno per uscirne sani e salvi.