Beverly Hills, 90210, Grant Show: "La differenza d'età tra il mio personaggio e Kelly oggi sarebbe illegale"

La star di Melrose Place Grant Show è riguardato la serie cult Beverly Hills 90210 a distanza di parecchi anni ed è giunto ad una conclusione netta nei confronti del suo personaggio e della trama realizzata dagli sceneggiatori.

Nella serie, Show interpreta Jake Hanson in pochi episodi, un interesse amoroso di Kelly (Jennie Garth). Una liaison che oggi, secondo l'attore, non verrebbe mai rappresentata in una serie tv a causa della differenza d'età tra i due personaggi.

Storia illegale

Intervenuto nel podcast Still the Place, condotto dalle colleghe Daphne Zuniga, Laura Leighton e Courtney Thorne-Smith, Grant Show è tornato a parlare della relazione di Jake con Kelly, durata due episodi in Beverly Hills 90210 e tre episodi in Melrose Place.

Jennie Garth e Shannen Doherty in una scena di 90210

Nella storyline della serie, Jake è amico di Dylan (Luke Perry) e instaura un legame con Kelly mentre svolge dei lavori nella casa della ragazza:"Oggi sarebbe illegale, dopo il MeToo. Penso che ci siamo solo baciati ma comunque non va bene". All'epoca, Show era già un trentenne, diversi anni più anziano dei protagonisti ventenni.

"Non ci pensavo molto al tempo delle riprese. Ma poi ci ho ripensato" ha spiegato Grant Show. La stessa Jennie Garth ha commentato di recente la differenza d'età tra i due personaggi, definendo 'inquietante' quella scelta.

Di recente, molte star di Beverly Hills 90210 hanno ricordato la compianta Shannen Doherty, scomparsa prematuramente qualche settimana fa dopo una lunga malattia. Doherty interpretava Brenda Walsh nella serie teen degli anni '90 al fianco di Jason Priestley, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling e Jennie Garth. Lo show, che ha generato anche lo spinoff Melrose Place, è stato prodotto per ben dieci anni, dal 1990 al 2000, passando il testimone ad altre serie teen che fecero grandi ascolti all'epoca come Dawson's Creek e The O.C.