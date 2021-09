Shannen Doherty torna a parlare del cancro al quarto stadio: "Desidero soltanto una cosa..."

Shannen Doherty torna a parlare del cancro al quarto stadio, contro cui sta lottando ormai da sei anni, in occasione della presentazione di List of a Lifetime.

Shannen Doherty, sei anni dopo aver condiviso pubblicamente per la prima volta la sua battaglia contro il cancro al seno, è tornata nuovamente a parlare del suo tumore al quarto stadio: "Non mi lamento mai davvero. Ormai fa parte della mia vita, il mio unico desiderio è vivere".

La "Brenda" di Beverly Hills, 50 anni, ha detto la sua molte volte attraverso i social media, tentando di raccontare i retroscena della sua battaglia. Questa volta è tornata a farlo in occasione della presentazione del film List of a Lifetime, incentrato proprio sulla storia di una donna malata di cancro, nel tentativo di normalizzare la percezione che le persone hanno di chi convive con la malattia.

"Ho una grande responsabilità" ha spiegato l'attrice, "come quella di far sapere agli altri che chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona con un camice grigio che aspetta la morte su un letto d'ospedale. Siamo persone molto vive e molto attive. Mio marito dice sempre che nessuno potrebbe immaginare che ho il cancro".

Shannen Doherty, sui suoi profili social, ha aggiunto: "Sono molto grata per ogni singolo giorno. Mi sveglio sentendomi fortunata di essere qui. Sono circondata da persone care che continuano ad arricchire la mia vita e sono grata a tutti voi che condividete il vostro amore e le vostre storie con me".