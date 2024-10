Morto Nicholas Pryor, aveva recitato con Tom Cruise in Risky Business e in Beverly Hills 90210

È morto Nicholas Pryor, celebre caratterista che ha interpretato il padre di Tom Cruise in Risky Business e il padre di Kathleen Robertson in Beverly Hills 90210 nel corso di una carriera che ha attraversato sette decenni.

Pryor è morto lunedì di cancro nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, come ha riferito la moglie, l'attrice Christine Belford, a The Hollywood Reporter. Aveva 89 anni.

In un messaggio consegnato a THR dopo la sua morte, la moglie ha scritto: "Nicholas Pryor era enormemente grato di essere stato, per quasi 70 anni, un attore".

Nicholas Pryor in Port Charles

Dal 1997 al 2002, Pryor ha interpretato l'ex spia Victor Collins nello spinoff di General Hospital, Port Charles, culminando una lunga carriera nelle soap opera diurne che comprendeva partecipazioni a The Secret Storm, The Edge of Night, Love Is a Many Splendored Thing, All My Children e Another World.

Il successo nelle soap opera e al cinema

Le sue prime apparizioni nelle soap avvengono nel 1958 in The Brighter Day e nel 1959 in Young Dr. Malone. Nel 1964 entra a far parte del cast originale di Another World della NBC, ma il suo personaggio, Tom Baxter, viene eliminato sei mesi dopo. Viene quindi assunto in una soap di prima serata, The Nurses della CBS.

Pryor ha recitato in Beverly Hills, 90210 della Fox nel ruolo di A. Milton Arnold, il cancelliere della California University e padre della Claire Arnold della Robertson, dal 1994 al 1997. È stato anche il padre del personaggio di Paula Devicq, Kirsten Bennett, in un'altra serie della Fox, Party of Five.

Beverly Hills 90210, Jessica Alba svela: "Minacciarono di sbattermi fuori se avessi guardato gli altri attori"

In precedenza, aveva interpretato il vicepreside Jack Feldspar nella serie drammatica della NBC del 1987-88 The Bronx Zoo, creata da Gary David Goldberg e interpretata da Edward Asner.

Sul grande schermo, Pryor è stato lo sfortunato marito di Barbara Feldon in Smile (1975) di Michael Ritchie; il professore universitario fumatore di pipa che viaggia con Michael Sarrazin su un AC Cobra in The Gumball Rally (1976) di Charles Bail; il direttore di un museo che incontra la sua fine in un cantiere ferroviario in La maledizione di Damien (1978); e il padre del drogato Julian di Robert Downey Jr. in Al di là di tutti i limiti (1987). .