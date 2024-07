Shannen Doherty, Tori Spelling: "Separate per anni per via di un malinteso ma era una stupidaggine"

Tori Spelling ha dichiarato di essere felice di aver avuto l'occasione di riconciliarsi con Shannen Doherty prima della sua morte. In una puntata speciale del suo podcast MisSpelling, l'ex protagonista di Beverly Hills 90210 ha ricordato il periodo trascorso con l'amica.

Le due attrici hanno condiviso parecchi anni sul set della serie teen dei primi anni '90 ma hanno vissuto un periodo complicato che le ha allontanate a causa di un malinteso, come ha spiegato Spelling nel corso della puntata.

Riconciliazione

"Shannen Doherty era qualcuna con cui sono cresciuta, che è stata la mia migliore amica, con cui ad un certo punto ho avuto malintesi e non ho avuto contatti, perdendo anni per cose di cui più tardi siamo tornate a parlare e abbiamo capito che erano stupidaggini" ha spiegato Spelling.

Tori Spelling in una scena di 90210

Le due diventarono grandi amiche quando vennero scelte per Beverly Hills 90210, un vero e proprio fenomeno generazionale negli anni '90. Persero in contatti quando Shannen Doherty venne licenziata dopo la quarta stagione; Aaron Spelling, padre di Tori, morto nel 2006, era il produttore dello show.

Ad aprile, Tori Spelling e Shannen Doherty parlarono dei problemi riscontrati in passato, ai quali probabilmente contribuì la problematica relazione di Spelling con un uomo:"Abbiamo compreso che avevamo perso del tempo, anni e anni che avremmo potuto passare insieme, a causa di influenze esterne, come articoli giornalistici ai quali abbiamo creduto e ci hanno eccessivamente influenzato. O altre influenze interne, da persone che conoscevamo e con le quali abbiamo lavorato. Hanno influenzato probabilmente me perché nessuno può influenzarla. [...] Ciò che importa è l'amicizia fondamentale che abbiamo".

Shannen Doherty ha interpretato Brenda Walsh nella serie tv Beverly Hills, 90210 al fianco di Tori Spelling, che ha interpretato il personaggio di Donna Martin. Nel cast anche Jason Priestley, Luke Perrry, Brian Austin Green, Ian Ziering e Gabrielle Carteris.