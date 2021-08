Shang-Chi: Marvel svela un nuovo teaser e conferma la data di uscita

I Marvel Studios hanno distribuito un nuovo teaser di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli in grado di rispondere alle aspettative che un gran numero di fan riservava al personaggio di Abominio. Vedere il villain interpretato da Tim Roth combattere contro Wong nel trailer in questione ha scatenato sorpresa e curiosità. Inoltre, i Marvel Studios hanno anche confermato la data di uscita USA del film, il 3 settembre.

Mentre il primo trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli mostrava un semplice sguardo al personaggio di Abominio, è in questo secondo teaser che il villain entra in scena con prepotenza e si misura sul ring contro Wong, l'aiutante di Doctor Strange. Il nuovo teaser del film Marvel include le canzoni originali di DJ Snake, Rick Ross e Rich Brian e mostra ben poco dell'eroe protagonista.

Il tweet Marvel di lancio del teaser recita: "Un eroe Marvel sorgerà in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Vivete quest'esperienza nei cinema a partire dal 3 settembre". Quanto scritto su Twitter conferma anche il 3 settembre come data di distribuzione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. I fan si sono interrogati sull'uscita del film dopo lo spostamento di distribuzione nel calendario di moltissimi cinecomic tra cui Venom: Let There Be Carnage da parte di Sony, che ha anticipato il progetto dal 24 al 15 ottobre.

Shang-Chi è interpretato da Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh e Fala Chen. Scritto da Destin Caniel Cretton, Dave Callaham e Andrew Lanham e diretto da Destin Caniel Cretton, il film è basato sul personaggio creato da Steve Englehart e Jim Starlin.