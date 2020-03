Shang-Chi: le prime foto dal set del film Marvel

Le riprese del film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sono in corso e online sono apparse delle foto dal set.

Le riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sono attualmente in corso e dal set sono emerse alcune foto che mostrano delle figure misteriose.

Le immagini condivise da 7News sono state realizzate in un parco dove sono state girate delle scene che hanno visto coinvolti anche due elicotteri. Le foto di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mostrano, nonostante il tentativo di impedire la diffusione di spoiler, una figura che indossa una maschera bianca e che sembra avere un costume da assassino.

BREAKING: The first photos from the set of #ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings have been revealed!



pic.twitter.com/BxjUkVKtU4

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, diretto da Destin Cretton farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e debutterà nelle sale il 12 febbraio 2021. Il progetto sarà il primo cinecomic realizzato da Marvel Studios con un supereroe asiatico nel ruolo del protagonista.

Il protagonista del film sarà Simu Liu e nel cast ci saranno anche Tony Leung nel ruolo del Mandarino e Awkwafina in una parte di cui non sono stati rivelati i dettagli.