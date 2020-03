Shang-Chi: Florian Munteanu di Creed 2 sarà uno dei villain?

Il muscoloso Florian Munteanu, che abbiamo potuto apprezzare in Creed 2, potrebbe essere stato ingaggiato nel ruolo di uno dei villain del film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Shang-Chi potrebbe aver trovato un nuovo villain nella persona di Florian Munteanu, muscoloso pugile tedesco, ma di origine rumena, che abbiamo potuto apprezzare in Creed 2 nel ruolo del figlio di Ivan Drago. Secondo i rumor Munteanu interpreterà uno dei villain affiancando Tony Leung nel ruolo del Mandarino.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Dark Horizons segnala l'ingaggio dell'interprete di Creed II e pugile professionista in un ruolo da villain in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, nuovo cinecomic Marvel attualmente in lavorazione a Sydney, Australia. Le riprese del cinecomic si concluderanno entro l'estate per poi lasciare il posto a Thor: Love and Thunder.

A confermare la notizia il posto Instagram di Florian Munteanu che lo vede a Sydney, come svela il tag. L'attore scrive "Un altro giorno in ufficio", lasciando intendere di essere in Australia per motivi di lavoro.

Shang-Chi, Simu Liu mette a tacere chi lo considera troppo brutto per essere un supereroe Marvel

Come confermato finora, il villain principale di Shang-chi dovrebbe essere il Mandarino, ma si parla anche della presenza di altri oscuri nemici dei fumetti come Tiger-Claw, Moving Shadow, Razor-Fist e Ghost Maker. Tra i possibili ruoli affidati a Munteanu il più probabile è quello di Ghost Maker, maestro di arti marziali di origine russa figlio di un agente del KGB che è stato introdotto nel 1982 in Master of Kung Fu #110, firmato da Doug Moench e Gene Day.

Si attende ora la conferma ufficiale da parte di Marvel.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, diretto da Destin Daniel Cretton, vede nel cast Simu Liu, Tony Leung e Awkwafina. L'uscita del film è fissata al 12 febbraio 2021.