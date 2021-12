Shang-Chi 2: confermato il sequel, Destin Daniel Cretton svilupperà anche una nuova serie MCU

Il regista Destin Daniel Cretton ha stretto un nuovo accordo con Marvel Studios che prevede la realizzazione di Shang-Chi 2 e una nuova serie per Disney+.

Shang-Chi 2 ha ottenuto ufficialmente il via libera: il regista e sceneggiatore Destin Daniel Cretton ha infatti stretto un nuovo accordo con Marvel Studios e Onyx Collective che prevede anche lo sviluppo e la realizzazione del sequel.

Il filmmaker, inoltre, sta sviluppando una nuova serie che farà parte del MCU e sarà realizzato per Disney+.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una scena di combattimento

Destin Daniel Cretton si occuperà della produzione dei nuovi progetti tramite la casa di produzione che ha lanciato con Asher Goldstein, chiamata Family Owned. La nuova realtà si occuperà di film e serie tv che metteranno al centro le esperienze delle comunità che abitualmente vengono sottovalutate e ignorate dalla cultura pop.

Tara Duncan, presidente di Freeform e Onyx Collective, ha dichiarato: "Destin è un narratore incredibile con un gusto impeccabile nel materiale. Mentre continuiamo a espandere la nostra proposta, la voce unica di Destin ci aiuterà a proporre un'offerta eccitante per quanto riguarda i contenuti destinati al nostro pubblico mondiale".

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha incassato negli Stati Uniti circa 224.5 milioni di dollari e, a livello mondiale, è arrivato a quota 432 milioni. Kevin Feige ha sottolineato: "Destin è un collaboratore fantastico che propone una prospettiva e un'abilità unica a sostegno di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Abbiamo avuto una fantastica esperienza collaborando al film e ha così tante idee intriganti per storie da portare in vita su Disney+, quindi siamo elettrizzati nell'espandere la nostra collaborazione con lui e non vediamo l'ora di iniziare".

Il film vede protagonista l'attore Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, che deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli può contare inoltre su un cast formato da Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell'amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura.