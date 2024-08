Shang-Chi 2: l'aggiornamento della star Awkwafina non è rassicurante

I fan di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli attendono con ansia il ritorno di Simu Liu nei panni del primo supereroe asiatico Marvel, ma del sequel Shang-Chi 2 negli ultimi mesi si è sentito parlare poco o niente. Adesso ad aggiornare i fan dell'MCU è la costar di Simu Liu, Awkwafina, che però non ha buone notizie.

Parlando con ComicBook.com, l'attrice cino-americana ha confessato di non avere notizie certe riguardo allo sviluppo del sequel. Ecco le sue parole:

"Non ho avuto alcuni aggiornamento sul sequel di Shang-Chi, anche se al Comic-Con sono stati fatti tanti annunci annunci entusiasmanti".

I protagonisti di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Facciamo il punto su Shang-Chi 2

Shang-Chi 2 è in sviluppo da dicembre 2021. All'epoca i Marvel Studios erano concentrati sul settore delle arti marziali, dando il via libera allo sviluppo di un sequel e di una serie spin-off Disney+ incentrata sull'organizzazione dei Dieci Anelli. Il tutto grazie all'ottima accoglienza di pubblico e critica ricevuta dal primo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che ha incassato oltre 432 milioni globali. La Marvel ha confermato il ritorno del regista Destin Daniel Cretton alla guida del sequel, affidandogli anche la regia di Avengers: The Kang Dynasty e la produzione esecutiva della serie Disney+ Wonder Man, il tutto prima dello scandalo che ha coinvolto Jonathan Majors portando al licenziamento dell'interprete di Kang.

Da allora la situazione è cambiata in modo significativo. Cretton ha abbandonato la regia di Avengers: The Kang Dynasty lo scorso autunno e dopo questa mossa Simu Liu ha confessato di non essere più certo che il suo personaggio apparirà nel nuovo film sugli Avengers in preparazione spiegando:

"Queste scelte vanno al di là del mio potere. Voglio solo continuare ad essere un fan di Marvel. Di solito mi arriva una chiamata del tipo, 'Ehi, questo è il tuo ruolo ed è qui che entrerai in scena. E questo è il momento in cui sparirai'. Questo è generalmente ciò che accade".