Shameless, Emma Kenney: "Dopo l’uscita di Emmy Rossum il set è diventato un posto migliore"

Emma Kenney si è recentemente aperta a proposito dell'uscita di Emmy Rossum dal cast di Shameless, concentrandosi in particolare su quanto le cose sul set siano migliorate una volta che l'interprete di Fiona Gallagher ha deciso di andarsene.

Emmy Rossum e Justin Chatwin nel pilot della serie Shameless

Rossum, 35 anni, ha lasciato la serie di Showtime nel 2019, dopo ben nove stagioni in cui ha interpretato la sorella maggiore della famiglia, e la sua partenza "è stata sicuramente strana all'inizio", secondo quanto riferito dalla Kenney, 22 anni, che invece interpretava la sorella minore Debbie.

Durante l'ultimo episodio del podcast "Call Her Daddy", Emma ha raccontato: "Quando se n'è andata il set è diventato un posto migliore, più tranquillo e positivo. Ricordo che prima della sua dipartita ero molto ansiosa di girare una scena con lei perché se aveva una brutta giornata, allora potevi essere certa che sarebbe stata una pessima giornata per tutti."

Quando Emmy Rossum ha lasciato la serie tre anni fa, ha pubblicato un messaggio emozionante su Facebook in cui ha ringraziato il cast, la troupe e i suoi fan: "Cercate di pensare che non me ne sia andata del tutto, ma che sia ancora lì, come se fossi in fondo all'isolato. L'opportunità di interpretare Fiona è stata un regalo. Ci sono connessioni reali, amicizie vere che ci riportano sul set stagione dopo stagione dopo stagione. Non ho mai avuto una grande famiglia. Essere immersi nell'amore un po' complicato della famiglia Gallagher è qualcosa che ho sempre sognato."