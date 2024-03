Olivia Colman e la scena tagliata di Barbie: 'Mi hanno pagato lo stesso, è perfetto così'

Olivia Colman è tornata a parlare del film Barbie parlando della scena tagliata dal progetto diretto da Greta Gerwig.

L'attrice, impegnata nella promozione di Cattiverie a domicilio, ha ammesso che non ha mai visto il risultato finale del suo lavoro sul set.

Il commento dell'attrice

La figlia oscura: Olivia Colman durante una scena

Rispondendo alle domande di Indiewire, Olivia Colman ha dichiarato: "Non ho mai visto la scena".

L'attrice britannica ha quindi ricordato come è stata coinvolta nel film Barbie: "Avevano organizzato una chiamata tra me, il produttore David Heyman, e Greta Gerwig. Ho pensato: 'Oh, so per cosa deve essere'".

Commentando il taglio della scena che ha interpretato, Olivia ha aggiunto: "Aveva perfettamente senso perché non aggiungeva nulla alla storia, era semplicemente divertente. Forse stavano andando oltre la durata prevista, non lo so. Ma è stato perfetto per me perché sono stata pagata per il lavoro e nessuno ha potuto dire che facevo schifo in quella scena".

Cattiverie a domicilio: Olivia Colman nel trailer della deliziosa commedia

Cosa mostrava la scena tagliata?

A svelare il contenuto della scena tagliata in cui aveva recitato Olivia è stata Helen Mirren, che aveva spiegato: "Era un momento davvero divertente con Olivia Colman che doveva essere ubriaca. Ci mettevamo a discutere su chi è la vera grande dama tra le attrici britanniche".

L'attrice aveva aggiunto: "Doveva arrivare e cercare di togliermi il ruolo della Narratrice, e io dovevo lottare contro di lei".