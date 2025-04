Sgt. Rock: le riprese del film DC con Colin Farrell diretto da Guadagnino sono state posticipate

La pre-produzione di Sgt. Rock, il nuovo film della DC diretto da Luca Guadagnino e con star Colin Farrell, è stata interrotta.

Le fonti di Deadline hanno inoltre svelato che il lavoro sul set potrebbe slittare di un intero anno.

Lo slittamento al 2026

L'impegno della troupe e del cast di Sgt. Rock era inizialmente previsto nei prossimi mesi, ma ora si sostiene che il lavoro potrebbe iniziare nell'estate 2026.

La causa del posticipo sembra sia legata alle tempistiche che avrebbero reso impossibile essere pronti per girare nel momento migliore e con le giuste condizioni meteo. Le riprese sembra si svolgeranno prevalentemente in esterni nel Regno Unito e non sarebbe stato possibile posticipare i primi ciak solo di qualche mese, rischiando infatti di dover essere impegnati fino all'inverno.

Luca Guadagnino avrebbe cercato le location giuste per le riprese la scorsa settimana.

La produzione di Sgt. Rock ha ottenuto il via libera alcuni mesi fa e può contare su un budget di circa 65 milioni di dollari.

Cosa sappiamo di Sgt. Rock

Oltre al protagonista Colin Farrell, nel cast dovrebbero esserci David Jonsson, recentemente apparso in Alien: Romulus, e Mike Faist, che ha già collaborato con il regista italiano in occasione di Challengers.

Il film porterà sul grande schermo il personaggio del sergente Franklin John Rock, creato da Robert Kanigher e Joe Kubert e al centro di una serie a fumetti negli anni '80.

James Gunn e Peter Safran hanno inserito il nuovo lungometraggio nel loro progetto del DC Universe, permettendo quindi a Farrell di interpretare un altro ruolo oltre a quello avuto in The Batman e nella serie Il Pinguino.

La sceneggiatura è firmata da Justin Kuritzkes, già collaboratore di Guadagnino in occasione di Challengers e Queer.