James Gunn aggiorna su Sgt. Rock: “Il film prosegue, ma serve un cambio creativo”

Dopo settimane di incertezza, James Gunn ha chiarito il futuro del film su Sgt. Rock, il celebre personaggio DC. Contrariamente alle voci che lo davano per accantonato, il progetto è ancora in fase di sviluppo. In una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, Gunn ha confermato che il film sta proseguendo, anche se con una direzione creativa diversa rispetto ai piani iniziali.

Cosa ha detto James Gunn sul progetto di Sgt. Rock

Il progetto, che in origine vedeva Luca Guadagnino alla regia e Colin Farrell nel ruolo del protagonista, era stato dato per cancellato lo scorso mese. Ora, però, Gunn rilancia con cautela: "Siamo ancora al lavoro, ma non è esattamente dove vorrei che fosse in termini creativi. Servono dei cambiamenti", ha spiegato, lasciando intendere che il film subirà una sostanziale revisione. Il futuro del titolo, dunque, resta aperto, ma con un'identità ancora in evoluzione.

Superman: Legacy, una foto del cast

Durante l'intervista, Gunn ha aggiornato anche sullo stato di altri progetti targati DC. Paradise Lost, la serie ambientata su Themyscira, procede a rilento, mentre il nuovo film su Wonder Woman è attualmente in fase di scrittura. Sarà solo marginalmente connesso alla serie, pur condividendo lo stesso universo narrativo.

"Wonder Woman è una produzione a sé. È legata, certo, ma segue un percorso autonomo. Stiamo lavorando alla sceneggiatura proprio in questi giorni", ha aggiunto Gunn.

Alla domanda se esistano progetti non ancora annunciati, il regista e produttore ha rivelato un dettaglio intrigante. Esisterebbe infatti un progetto - non ancora reso pubblico - che definisce la sua "cosa preferita", e che sarebbe stato volutamente tenuto nascosto per evitare che altre major, forse i Marvel Studios, potessero anticiparlo con una proposta simile.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

"C'è una cosa che amo particolarmente, ed è uno dei progetti principali del nuovo DC Universe. L'ho proposta fin dall'inizio a David Zaslav, ma abbiamo scelto di non annunciarla per evitare che qualcuno la copiasse. È ancora sotto chiave", ha concluso Gunn.

Il futuro del DCU sembra quindi ancora ricco di sorprese, con progetti noti in trasformazione e altri ancora da svelare.