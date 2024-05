Sex and the City, una delle protagoniste ricorda: 'ci davano dei gay travestiti, le donne non sono così'

Cynthia Nixon, l'indimenticabile Miranda Hobbes di Sex and the City, ha recentemente riflettuto sulle critiche che hanno accompagnato sia la serie originale che il suo spin-off, And Just Like That.... Intervistata durante la 90ª edizione dei Drama League Awards, Nixon ha ricordato come, già dal suo debutto nel 1998, la serie nonché le sue attrici fossero state bersaglio di pesanti critiche.

Cynthia Nixon ricorda l'odio contro Sex and the City

"La gente ci odiava all'inizio", ha rivelato Cynthia Nixon. "Dicevano che non eravamo donne vere, ma uomini gay travestiti. Nessuna donna parla di sesso nel modo che facevamo noi secondo loro."

Kristin Davis, Cynthia Nixon e Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio Gli uomini sono tutti... strani?

Nonostante Sex and the City non abbia riscosso subito un grande successo, è diventato un fenomeno pop col passare del tempo, rivoluzionando il modo in cui la sessualità e le relazioni tra donne vengono rappresentate in TV. Con And Just Like That..., Nixon e il resto del cast continuano ad affrontare temi contemporanei, provocando discussioni accese.

L'introduzione del personaggio non-binario Che Diaz, interpretato da Sara Ramirez, ha sollevato polemiche, ma Nixon vede in questo una continuazione del coraggio narrativo della serie. "Non faremo le stesse cose che una volta erano scioccanti e che ora sono diventate normali", ha affermato, sottolineando l'importanza di mantenere vivo lo spirito innovativo del franchise.

And Just Like That: Un Elogio alla Controversia

La risposta di Sara Ramirez alle critiche online è stata altrettanto determinata. L'attrice, che si identifica come non-binary, ha espresso l'importanza di proteggere la propria salute mentale e la propria arte. "Sono davvero orgoglioso del ruolo che abbiamo portato in scena", ha dichiarato Ramirez, enfatizzando il valore della complessità umana del suo personaggio.

La terza stagione di And Just Like That è attualmente in produzione, pronta a continuare il viaggio di esplorazione e sfida alle convenzioni, con l'invito a guardare oltre le apparenze e ad abbracciare la diversità in tutte le sue forme.