Sex and the City: le star dicono addio alla storia di Carrie e delle sue amiche

Sarah Jessica Parker e il cast di Sex and the City hanno reagito alla notizia della conclusione della storia di Carrie con la terza stagione di And Just Like That.

L'universo di Sex and the city si concluderà con la stagione 3 di And Just Like That e le star della serie hanno ora condiviso le loro reazioni alla notizia.

A confermare la fine della storia di Carrie Bradshaw è stato lo showrunner Michael Patrick King spiegandone i motivi con un post condiviso online.

L'addio di Sarah Jessica Parker a Carrie

La terza stagione di And Just Like That... si chiuderà quindi con un doppio episodio che scriverà la parola fine alla storia del gruppo di amiche entrate nella cultura popolare ormai più di 20 anni fa.

La protagonista Sarah Jessica Parker ha reagito con un lungo messaggio in cui ricorda che Carrie è stata al centro della sua vita professionale per 27 anni, amando profondamente il personaggio. L'attrice ha sottolineato: "So che anche gli altri l'hanno amata quanto me. Sono stati frustrati, hanno condannato e hanno fatto il tifo per lei".

Sarah ha quindi spiegato che prova una profonda gratitudine e si sente in debito nei confronti di chi l'ha sempre sostenuta e seguita.

La protagonista di And Just Like That ha scritto inoltre che è stato completato un capitolo e che la serie, in Italia disponibile su Sky e NOW, è stata all'insegna della gioia e dell'avventura, avendo potuto lavorare accanto a persone estremamente talentuose: "Sono migliore grazie a ogni singolo giorno che ho trascorso con voi. Passerà un'eternità prima che io dimentichi. Tutto. Grazie a tutti voi. Vi amo davvero. Spero che amerete questi ultimi due episodi come tutti noi".

Nel post si ripercorre la storia di Carrie Bradshaw e si ricorda come Miranda, Samantha e Charlotte siano state le migliori amiche che si possano sperare di avere.

Le reazioni dei protagonisti di And Just Like That

Kristin Davis, interprete di Charlotte, ha ammesso di essere 'profondamente triste' prima di condividere l'affetto per tutto il team della serie e per i fan di Sex and the City.

Cynthia Nixon ha ricondiviso il video pubblicato da Sarah, aggiungendo i suoi ringraziamenti per chi ha contribuito a creare '25 anni di ricordi e amicizie'.

Evan Handler, che nello show è Harry Goldenblatt, ha solo detto addio allo show condividendo la dichiarazione di Michael Patrick King.

Alexa Swinton aveva la parte di Rock Goldenblatt in And Just Like That, di cui potete leggere la recensione della terza stagione, e ha condiviso la sua 'fortuna' per aver potuto contare sulla presenza di un gruppo di persone così meravigliose nella sua vita, considerando chi ha lavorato allo show come la sua seconda famiglia.

Alexander Bello, che aveva il ruolo di Henry Wexley, ha invece ricordato che aveva iniziato a recitare nella serie quando era davvero giovane e ora, che sta per dirgli addio, sta per andare all'università, aggiungendo: "And Just Like That è stato il regalo più grande che avessi potuto chiedere".