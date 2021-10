Sex and the City: Sarah Jessica Parker bacia Jon Tenney sul set del revival, i fan impazziscono

Nuove immagini dal set di And Just Like That..., il revival di Sex and The City, mostrano Sarah Jessica Parker baciare l'attore Jon Tenney sul set; Carrie tradirà Mr. Big?

I fan non vedono l'ora di vedere And Just Like That..., revival dello show HBO Sex and The City, ma in queste ore stanno letteralmente impazzendo dopo aver visto una foto di Sarah Jessica Parker sul set che bacia l'attore Jon Tenney, nei panni di un indefinito personaggio. Cosa sta succedendo?

Il revival di Sex and the City, And Just Like That..., sarà presentato in anteprima su HBO Max a dicembre, ma finora non sono mancate anticipazioni grazie alle foto e ai video che arrivano dal set, come queste nuovissime immagini che vedono Carrie Bradshaw, ovvero Sarah Jessica Parker, baciare un nuovo personaggio, interpretato da Jon Tenney. Questa notizia ha fatto impazzire i fan che si chiedono chi sia l'uomo misterioso e soprattutto se Carrie tradirà suo marito, Mr. Big.

La foto è solo l'ultima di molte altre, che ormai da settimane regalano piccoli momenti sul set di And Just Live That... La scorsa settimana, per esempio, Sarah Jessica Parker e Chris Noth, ovvero il famoso Mr. Big, sono stati avvistati a Parigi per le riprese dello show. Un set molto caro a Sex And The City, visto che proprio li la coppia si è rimessa insieme alla fine della serie, nel finale della sesta stagione.

La trama del revival è ancora top secret, quindi non sappiamo come mai Carrie bacerà un altro uomo. Secondo la descrizione ufficiale di HBO Max, la serie seguirà Carrie, Miranda e Charlotte mentre affrontano il viaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia dei trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia dei cinquant'anni.

Sara Ramírez , Nicole Ari Parker , Sarita Choudhury e Karen Pittman si sono unite al cast di And Just Like That..., mentre Mario Cantone, David Eigenberg ed Evan Handler riprenderanno i loro ruoli dalla serie originale.