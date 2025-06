Kyle MacLachlan svela perché ha rifiutato di tornare nel sequel di Sex & the City

La star di Twin Peaks ha spiegato il motivo che l'ha spinto a non partecipare al seguito della serie tv in cui ha interpretato Trey McDougal.

In una recente intervista, Kyle MachLachlan ha spiegato il motivo che l'ha spinto a non accettare il ritorno in And Just Like That nel ruolo di Trey McDougal.

MachLachlan ha interpretato il primo marito di Charlotte York (Kristin Davis) nella serie originale Sex and the City. All'attore non sarebbe dispiaciuto riprendere il ruolo ma ha deciso di declinare l'offerta.

Kyle MachLachlan ha deciso di non tornare in And Just Like That

"Mi sarebbe piaciuto tornare e divertirmi" ha spiegato a US Weekly l'attore "E riguardo a ciò che mi hanno proposto, ho pensato che ci voleva qualcosa in più. Mi sono chiesto se la relazione tra Charlotte e Trey meritasse qualcosa in più rispetto alla loro prima idea".

Kyle Machlachlan e Isabella Rossellini in Velluto blu

Ma dove si trova ora il personaggio di Kyle MachLachlan? Ecco il pensiero dell'attore:"Sarebbe molto interessante. Avevo suggerito che Trey si fosse magari trasferito a Napa e avesse una cantina di grande successo con un proprio marchio. Ma no, in realtà non ho detto nulla di ufficiale. In ogni caso, la serie sta andando alla grande. Sono tutti adorabili. E li adoro".

I ruoli iconici di Kyle Machlachlan

Famoso in tutto il mondo per la sua longeva collaborazione con il regista David Lynch, Kyle MacLachlan ha interpretato personaggi entrati nella storia dello schermo come l'agente Dale Cooper in Twin Peaks, nel prequel Fuoco cammina con me e nella serie sequel del 2017.

Kyle MachLachlan in una scena de I segreti di Twin Peaks

Inoltre, ha interpretato il giovane Jeffrey Beaumont in Velluto blu, sempre diretto da Lynch. Sul piccolo schermo, oltre a Twin Peaks, ha lasciato il segno nelle serie Desperate Housewives nel ruolo del dentista Orson Hodge e Trey McDougal in Sex and the City, primo marito di Charlotte York, interpretata da Kristin Davis.