Sarah Jessica Parker non ama fare i selfie con i fan: "Preferisco fare due chiacchiere"

La star di Sex and the City ha spiegato di non essere molto propensa alle foto perché preferisce avere una conversazione con le persone.

Sarah Jessica Parker è stata ospite dell'Howard Stern Show e ha raccontato il suo rapporto con i selfie richiesti dai fan, argomentando il motivo per il quale preferisce un altro tipo di interazione.

Per l'occasione, Parker ha svelato un aneddoto di pochi giorni prima, quando una fan si è avvicinata per chiederle una foto senza nemmeno salutarla e presentarsi.

Sarah Jessica Parker e la richiesta specifica alla fan

Mentre si trovava all'aeroporto, Sarah Jessica Parker è stata avvicinata da una fan che le ha chiesto una foto:"Una donna si è avvicinata e non mi ha nemmeno salutata, ha detto solo: 'Posso farti una foto?' E io le ho risposto: 'Ma non ci siamo nemmeno presentate. Non mi hai detto il tuo nome. Come ti chiami?'".

Sarah Jessica Parker in una scena di Ma come fa a far tutto?

A quel punto, Sarah Jessica Parker ha proposto alla donna di scambiare due chiacchiere invece di scattare una foto, promettendole che sarà un'esperienza molto più significativa per lei.

Il tema dei selfie spiegato da Sarah Jessica Parker

L'attrice, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Carrie Bradshaw in Sex and the City, ha spiegato:"La questione è questa: preferisco questo piuttosto che qualcuno che si avvicina con la fotocamera già pronta e scatta mentre chiede.Mi spaventa sempre un po', mi coglie di sorpresa".

Sarah Jessica Parker in una scena di Divorce

Parker ha continuato:"Preferisco di gran lunga fare una conversazione - che qualcuno venga da me e dica: 'Forse non è il momento migliore, mi chiamo Veronica e sono solo felice di vederti'".

Attualmente, Sarah Jessica Parker è impegnata nel tour promozionale della sua serie HBO And Just Like That... che ha debuttato il 29 maggio negli USA e il 30 maggio in Italia su Sky e in streaming su NOW.