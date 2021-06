Sex and the City, la prima foto della reunion: "L'amicizia non passa mai di moda"

Sarah Jessica Parker ha condiviso una foto che testimonia la sua reunion con le altre protagoniste di Sex and the City per l'inizio della produzione del revival, ma l'assenza di Samantha non passa inosservata.

Una foto diventata subito virale sui social testimonia l'avvenuta reunion di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle quattro protagoniste di Sex and the City, per la produzione del revival And just like that, iniziata proprio in queste ore. Ecco come sono oggi le protagoniste di Sex and the City, alla vigilia della nuova serie.

È passato più di un decennio da quando Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis sono apparse sullo schermo nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte, i loro celebri e amati personaggi di Sex and the City. A giudicare dalle foto che le attrici hanno condiviso nelle scorse ore, però, sembra che lo scorrere del tempo non abbia scalfito minimamente l'affetto che lega l'una alle altre.

Le immagini in questione ufficializzano l'inizio della produzione di And just like that, il revival che mostrerà come se la passano Carrie, Miranda e Charlotte in una New York decisamente più moderna e, più in generale, in una società ormai dominata da internet e dai social. La prima a pubblicare la foto che mostra le tre attrici insieme, con l'Empire State Building sullo sfondo, è stata Sarah Jessica Parker, la quale ha scritto nella didascalia su Instagram: "Di nuovo insieme". Subito dopo, anche Nixon ha pubblicato lo scatto con la didascalia: "L'amicizia non passa mai di moda". Davis ha invece risposto al post di Parker scrivendo "Vi amo per sempre".

Come prevedibile, il post non è passato inosservato ed è riuscito a raccogliere mezzo milione di Mi piace in appena un'ora. Anche diverse star hanno commentato la foto, tra cui Amy Sedaris che ha scritto "Siete fantastiche ragazze!" ed Andy Cohen che ha invece espresso la sua gioia dicendo: "Ho appena fatto la cacca nei pantaloni". Nonostante fosse stato annunciato da tempo il forfait di Kim Cattrall, alcuni fan hanno comunque sottolineato quanto risultasse "ingombrante" l'assenza dell'interprete di Samantha Jones nella foto.

Sarah Jessica Parker ha inoltre pubblicato una serie di foto che ritraggono il cosiddetto table-read, ovvero il tavolo dove si siederanno gli attori del cast per leggere la sceneggiatura dello show. I segnaposto che si vedono negli scatti riportano quindi i nomi di Parker, Nixon, Chris Noth Davis, Willie Garson, Sara Ramirez e Mario Cantone. Parker ha iniziato il suo viaggio nella memoria giovedì sera, quando ha fatto sapere ai suoi fan di trovarsi casualmente in Perry Street, la strada in cui è situato l'iconico appartamento di Carrie Bradshaw, il personaggio da lei interpretato in Sex and the city. "Pura coincidenza, ci troviamo in questa strada la notte prima che tutto ricominci. Ci siamo. Sono elettrizzata e terrorizzata", si legge nel post.

Ricordiamo che And Just Like That sarà composto da 10 episodi e vedrà Michael Patrick King impegnato come produttore esecutivo insieme a Parker, Davis, Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky e John Melfi. La serie originale della HBO è stata invece creata da Darren Star e si basava sull'omonimo libro Sex and the City di Candace Bushnell.