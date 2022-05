Sex and the City: Kim Cattrall ribadisce di aver chiuso per sempre con Samantha Jones

L'attrice Kim Cattrall ha parlato dei motivi per cui non ha ripreso il ruolo di Samantha Jones nella serie And Just Like That, reboot di Sex and the City.

Kim Cattrall ha ribadito che non riprenderà più il ruolo di Samantha, sottolineando come i produttori di And Just Like That... non l'abbiano nemmeno contattata in vista delle riprese della serie revival.

L'attrice ha raccontato alcuni retroscena di quanto accaduto al magazine Variety e perché non ha intenzione di tornare nel mondo di Sex and the City.

Kim Cattrall aveva rifiutato lo script del terzo film di Sex and the City nel 2017 e, commentando la produzione della serie, ha spiegato: "La serie è in pratica il terzo film. Quello è quanto era creativo il progetto. Non mi hanno mai chiesto di far parte del reboot. Ho reso chiari i miei sentimenti dopo il possibile terzo film, quindi l'ho scoperto come tutti gli altri, sui social media".

Nel lungometraggio, poi riadattato in una serie, Samantha si sarebbe ritrovata coinvolta in una storia "straziante" che prevedeva ricevesse delle foto non richieste del pene di Brady, il figlio di Miranda (Cynthia Nixon).

L'attrice era rimasta particolarmente delusa da come gli sceneggiatori avrebbero trattato il personaggio pensando per lei solo un coinvolgimento con un teenager in presa alle crisi ormonali. Cattrall aveva ipotizzato che Samantha avrebbe invece potuto essere alle prese con problemi di lavoro: "Doveva vedere la sua agenzia a qualche tizio che indossa una felpa, e si ritrova alle prese con un dilemma. Quello è uno scenario che era venuto in mente a uno dei miei rappresentanti e ho pensato fosse un'idea grandiosa. Quello è un conflitto. Sarebbe stato migliore rispetto a un ragazzino minorenne".

L'interprete di Samantha ha sottolineato che quando si interpreta un personaggio è molto saggio "sapere quando abbastanza è abbastanza. Inoltre non volevo compromettere quello che lo show era per me. Il futuro sembrava chiaro. Tutto in me pensava 'Ho finito'. E non si può andare contro quella sensazione. Non voglio mai essere su un set se non vorrei essere lì".

Samantha non è quindi apparsa in And Just Like That... e il personaggio è stato coinvolto nella storia solo tramite alcuni messaggi e il suo coinvolgimento, secondo la sua interprete, non è in linea con la versione del personaggio che ha interpretato. Kim ha ribadito: "Sono arrivato alla conclusione che il più grande complimento che si possa avere realmente è che si sente la sua mancanza".

L'attrice ha però sottolineato che i personaggi di Sex and the City non sono cresciuti: "Tutto deve crescere o muore. Ho sentito he quando la storia si è conclusa fosse una scelta intelligente. Non ci ripeteremo. E poi il film per concludere tutto quello che era rimasto in sospeso. E poi c'è un altro film. E poi un altro film?".