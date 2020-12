Sex and the City: HBO Max ordina il revival, ma Samantha non ci sarà

Sex and the City starebbe per tornare, secondo il new York Post HBO Max avrebbe ordinato il revival in forma di limited series, ma Kim Cattrall non ci sarà.

Sex and the City starebbe per tornare: l'agognato revival ispirato alla popolare serie al femminile starebbe finalmente per realizzarsi grazie a HBO Max, ma senza Samantha, personaggio interpretato da Kim Cattrall.

Sex and the City: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon in una scena

Secondo il New York Post, HBO Max sarebbe prossima a far rivivere Sex and the City, in forma di limited series che vedrà il ritorno di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon nei ruoli di Carrie, Charlotte e Miranda. Grande assente, a quanto pare, Kim Cattrall, l'interprete di Samantha, che in più occasioni ha preso le distanze dallo show e dalle colleghe esprimendo il desiderio di lasciarsi alle spalle l'esperienza per sempre.

Sex and the City, Kim Cattrall attacca Sarah Jessica Parker: "Ipocrita, non sei una mia amica"

In un'intervista con Piers Morgan del 2017, Kim Cattrall aveva addirittura implorato il team creativo di Sex and the City di chiamare un'attrice di colore a sostituirla nel ruolo di Samantha: "Si tratta di un bel ruolo. L'ho interpretato in passato e mi è piaciuto. Adesso dovrebbe farlo un'altra attrice. Magari ci vorrebbe una Samantha Jones afroamericana o ispanica."

Sex and the City è andata in onda su HBO per sei stagioni, che hanno poi dato vita a due film. Lo show ha conquistato numerosi Emmy inclusi quelli conquistati da Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon. Attendiamo conferme da parte di HBo sulla serie revival.