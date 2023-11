Sex and the City: Cynthia Nixon in sciopero della fame, chiede il cessate il fuoco a Gaza

Cynthia Nixon, l'attrice di Sex and the City più impegnata politicamente, ha aderito allo sciopero della fame per chiedere il cessate il fuoco a Gaza.

Cynthia Nixon, star di Sex and the City ed ex candidata a governatrice di New York, ha annunciato di essere entrata in sciopero della fame insieme ad altri attivisti per protestare contro gli attacchi israeliani a Gaza, avvenuti in seguito agli attentati di Hamas e al rapimento di residenti ebrei.

Cynthia Nixon si unisce ad altre star di Hollywood che protestano contro la morte di civili a Gaza durante la campagna di controbombardamenti israeliana sull'area controllata da Hamas.

"Come madre di bambini ebrei i cui nonni sono sopravvissuti all'Olocausto, mio ​​figlio mi ha chiesto di usare la mia voce per affermare che 'mai più' significa 'mai più' per tutti", ha detto Nixon durante un intervento pubblico nel corso di una protesta che si è tenuta lunedì davanti alla Casa Bianca.

"In sette settimane, Israele ha ucciso più civili su una piccola striscia di terra di quanti ne siano stati uccisi in 20 anni di guerra nell'intera nazione dell'Afghanistan", ha detto, citando rapporti di funzionari di Gaza sul bilancio delle vittime.

La richiesta a Joe Biden

"Sono stufa e stanca di persone che spiegano tutto ciò dicendo che le vittime civili sono un normale tributo di guerra. Non c'è nulla di normale in queste cifre. Non c'è nulla di normale in queste morti", ha aggiunto.

Lo sciopero della fame andrà avanti tutta la settimana, ma Nixon ha detto al Guardian che interromperà il digiuno per impegni di lavoro. L'attrice si unisce ai membri della comunità di Hollywood che stanno denunciando pubblicamente l'escalation di violenza da parte di Israele contro i civili palestinesi. Solo una settimana fa è stata diffusa la notizia del licenziamento di Melissa Barrera dal cast di Scream 7 a causa dei suoi post sulla Palestina considerati antisemiti.

L'attrice ha invitato il presidente Joe Biden a "connettersi con quell'empatia che gli è così ben nota e a guardare i bambini di Gaza e immaginare che si tratti dei suoi figli".