Sex and the City: il cast ringrazia chi lotta in prima linea contro il Coronavirus

Questo mercoledì le protagoniste dell'iconica serie televisiva che ha portato la città di New York (ad oggi duramente colpita dalla pandemia) nelle nostre case hanno unito le forze per ringraziare e supportate tutti gli operatori sanitari che in questo periodo stanno lottando in prima linea nella lotta al COVID-19.

In particolar modo il cast si è rivolto a una dottoressa di nome Meg, che in questi giorni è impegnata nel reparto di terapia intensiva riservato ai malati del virus, e che ovviamente è una grande fan di Sex and the City. "Quello che Meg sta facendo, quello che i suoi colleghi stanno facendo... non avrei mai immaginato che avremmo dovuto chiedere uno sforzo simile alla nostra comunità medica" ha detto Sarah Jessica Parker, che ha poi aggiunto "non li ringrazierò mai abbastanza".

Sex and the City: una scena con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon

"Grazie per il vostro lavoro, è incredibile quello che state facendo. So che probabilmente non lo sentite abbastanza, ma la gente sa che state letteralmente salvando vite a destra e manca. Siete voi i veri eroi", ha commentato l'attore Willie Garson.

Cynthia Nixon, interprete dell'avvocatessa Miranda Hobbes, ha parlato del suo legame personale con l'ospedale in cui lavora Meg: "So quanto sia incredibile l'ospedale in cui lavori, avete salvato la vita a mia mamma quando nel 2001 ebbe un attacco di cuore. Grazie per quello che state facendo. Ho saputo che anche tuo marito è un medico del pronto soccorso. In questo momento siete voi i nostri eroi. Per favore, state attenti e ancora grazie dal profondo dei nostri cuori."

Al coro non poteva mancare l'attrice Kim Cattrall (la spregiudicata e amatissima Samantha), che per l'occasione deve aver messo da parte gli antichi dissapori con la ormai ex collega Sarah Jessica Parker intervenendo come segue: "Grazie per tutto il lavoro che state compiendo in prima linea contro questa terrificante pandemia. Senza di voi non potremmo farcela. Sono contenta di sapere che possiamo regalarvi un sorriso mentre attraversate il parco per arrivare fino a quella prima linea. Siamo con voi. Vi vogliamo bene".