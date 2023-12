Steven Spielberg: nuovi aggiornamenti su Bullit, il suo prossimo film con Bradley Cooper

Steven Spielberg sta attualmente lavorando al suo prossimo film con protagonista Bradley Cooper Bullit. A dare la notizia durante un'intervista con GamesRadar+ è stata la produttrice Macosko Krieger.

"Lo sto producendo. Steven Spielberg e Josh Singer, che sta scrivendo la sceneggiatura, stanno lavorando alla storia. Spero di avere presto una sceneggiatura, visto che lo sciopero degli sceneggiatori ci ha messo un po' in difficoltà. Ma ci stanno lavorando - non posso dirvi se sarà il prossimo film che realizzeremo, perché a questo punto non lo so. Penso che sarà un film estremamente divertente", ha detto Krieger.

Bullitt

Spielberg riporterà sul grande schermo il personaggio interpretato da Steve McQueen nel film Bullitt, Frank Bullitt. Il regista di Jurassic Park si dedicherà alla regia e alla produzione di una nuova storia originale incentrata proprio sul personaggio protagonista del film del 1968 diretto da Peter Yates.

Nella pellicola con McQueen vedevamo Frank, un tenente di polizia astuto e incorruttibile, andare contro tutto e tutti (persino il suo stesso distretto) per risolvere uno spinoso caso che coinvolgeva uno spietato boss mafioso. La parte è senz'altro una delle più iconiche di McQueen, e la pellicola presentava uno degli inseguimenti d'auto più celebri nella storia del cinema. Il figlio e la nipote di McQueen, Chad e Molly, sono entrambi produttori esecutivi del film. Cooper è stato scritturato per il ruolo del protagonista nel novembre 2022.