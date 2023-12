Bradley Cooper e Christian Bale star del thriller Best of Enemies

Gli attori Bradley Cooper e Christian Bale, dieci anni dopo American Hustle, torneranno a recitare insieme sul set in occasione di Best of Enemies.

Bradley Cooper e Christian Bale reciteranno di nuovo insieme in occasione del film Best of Enemies, lavorando uno accanto all'altro sul set oltre un decennio dopo American Hustle - L'apparenza inganna.

Il progetto sarà prodotto dalla Atlas Entertainment di Charles Roven, già nel team dei produttori del lungometraggio di David O. Russell.

I primi dettagli del progetto

Il film è un adattamento per il grande schermo del libro Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War, scritto da Eric Dezenhall e Gus Russo. La sceneggiatura sarà firmata da Eric Warren Singer, già autore proprio di American Hustle.

Al centro della trama ci saranno un agente della CIA e uno del KGB, i personaggi interpretati da Bradley Cooper e Christian Bale, che stringono un legame durante l'ultimo periodo della Guerra Fredda, cercando di convincersi a vicenda a tradire la propria nazione.

Cooper è attualmente impegnato nella promozione di Maestro, il film di cui è protagonista e regista, sulla vita di Leonard Bernstein. Bale, invece, ha recentemente recitato in The Pale Blue Eye.