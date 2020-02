Sex and the City 2, su Netflix in streaming da oggi

Sex and the city 2 arriva su Netflix dal 1 febbraio 2020: disponibile in streaming il secondo film basato sulle 4 amiche di New York più note della tv.

Sex and the city 2 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo il secondo - e ultimo - film tratto dall'iconica serie tv HBO con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Nella serie originale, Carrie (Sarah Jessica Parker) è la voce narrante di ogni episodio: è una vivace e affascinante trentenne di Manhattan che scrive una rubrica molto seguita, Sex & the City, in cui disserta sulla vita sentimentale dei sempre più numerosi single che vivono nel cuore della Grande Mela. E Carrie ha ottimo materiale di prima mano: le sue amiche Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) sono, come lei, donne indipendenti e sofisticate impegnate nella "guerra dei sessi".

Samantha (Kim Cattrall) e Carrie (Sarah Jessica Parker) davanti a un paio di Cosmopolitan in Sex and the City 2

La serie, tratta dall'omonimo romanzo scritto da Candace Bushnell, è stata creata da Darren Star. Nel corso delle sei stagioni ha ricevuto più di cinquanta nomination agli Emmy, vincendo sette volte. Candidata ventiquattro volte ai Golden Globe, Sex and the City è riuscita ad aggiudicarsene otto. Questa seconda pellicola non è stata molto fortunata: al suo arrivo nelle sale sia i fan sia i critici sono rimasti fortemente delusi (basta pensare al 4,5 su 10 su IMDB e al 16% di recensioni positivi sul portale Rotten Tomatoes), tanto da interrompere di fatto l'idea di qualunque altro sequel.

