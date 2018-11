Sex And The City 3 avrebbe ucciso Mr. Big e Kim Cattrall non era d'accordo

Sappiamo che il terzo film su Sex and the City era quasi in procinto di entrare in lavorazione, ma il progetto è saltato per via dell'uscita di scena di Kim Cattrall. Finora si è parlato di generiche motivazioni che hanno spinto Kim Cattrall a non partecipare a Sex and the City 3, in molti hanno indicato nella causa della sua uscita di scena il rapporto non proprio idilliaco con le colleghe e i suoi capricci da star. La verità sarebbe un'altra. Kim Cattrall avrebbe rinunciato al progetto perché il copione di Sex and the City 3 prevedeva la morte di Mr. Big nel primo atto.

Il giornalista James Andrew Miller ha rivelato che dopo aver parlato con il creatore di Sex and the City creator Michael Patrick King e con le star Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, ha appreso che lo script prevedeva la morte di Mr. Big (Chris Noth), ucciso da infarto sotto la doccia nella prima parte del film.

Il focus del film sarebbe stato dunque vedere come Carrie si sarebbe ripresa dalla morte di Mr. Big e non la relazione tra le quattro amiche, perciò la sceneggiatura non avrebbe offerto molto spazio a Samantha. Di conseguenza Kim Cattrall ha deciso di non firmare il contratto. Parker ha aggiunto di essere rimasto in contatto con Kim Cattrall e con il suo manager nel tentativo di trovare un accordo, ma alla fine lo studio ha deciso di non venire incontro alle richieste della Cattrall ritenendole prive di senso.

