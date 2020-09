Sex and the City 2: Kim Cattrall arrivò sul set vestita da sposa, ecco perchè

Kim Cattrall arrivò sul set vestita da sposa durante le riprese di Sex and the City 2, confondendo il grande pubblico e i paparazzi presenti sul set.

Un giorno, durante le riprese, Kim Cattrall si presentò sul set di Sex and the City 2 indossando un abito da sposa. L'attrice, di tanto in tanto, si prendeva la briga di architettare diversivi di questo tipo per mandare in confusione i paparazzi e il grande pubblico.

L'intenzione della Cattrall era quella di indurre il pubblico a pensare che il suo personaggio, Samantha Jones, si sarebbe sposato in questo film. Le riprese del sequel ebbero luogo principalmente a New York, in seguito furono negate le autorizzazioni per girare nell'emirato del Golfo Arabo, a causa della sceneggiatura e del titolo: già il primo film era stato vietato nelle sale.

In patria il film fu stroncato dalla critica e dal pubblico, su Metacritic la pellicola ha ottenuto un giudizio di 27/100 da parte dei critici e 4/10 da parte del pubblico. Su Rotten Tomatoes invece ha ricevuto una votazione del 15% da parte dei critici e del 48% da parte del pubblico.

A proposito di Sex and the City 2, in Italia, ci furono una serie di titoli sfavorevoli presenti in molte testate giornalistiche: Il declino di Carrie & Co. (Il Riformista), Né city né sex, solo propaganda (Il Messaggero), Jessica & C. niente sex e poca city (La Repubblica), Quattro oche ad Abu Dhabi: gli stessi squittii di New York (Il Giornale).