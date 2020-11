Seven: in onda stasera su Iris il thriller con Brad Pitt e Gwyneth Paltrow

Per il ciclo "serial thriller", stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Seven, considerato ormai un grande classico del genere, diretto nel 1995 da David Fincher, con Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey.

Brad Pitt e Morgan Freeman in una scena di SEVEN, diretto da D. Fincher

Il detective Somerset (Morgan Freeman), subito prima di andare meritatamente in pensione, segue il suo ultimo caso in coppia con il giovane e avventato collega David Mills (Brad Pitt): una serie di omicidi feroci, dietro i quali si delinea la personalità di un fanatico religioso di spaventosa intelligenza, un cattivo da annali del cinema.

Qui il promo di Seven confezionato per l'occasione dalla rete tematica Mediaset.

Seconda regia cinematografica per David Fincher, all'epoca appena 33enne, Seven si rivelò un grande successo di pubblico e critica nell'anno del suo approdo nelle sale, con oltre 300 milioni di dollari guadagnati al botteghino internazionale (a fronte di una spesa di appena 33 milioni). Altrettanta fortuna accompagnò il thriller di culto nella stagione dei premi: due Saturn Award, tre MTV Movie Awards, il Ciak d'oro come Miglior film straniero ma soprattutto le nomination ai BAFTA e agli Oscar, nel 1996, per la sceneggiatura e il montaggio.