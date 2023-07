Kevin Spacey, le vittime al processo: 'Si comportava come il suo personaggio in Seven'

Le vittime al processo di Londra hanno paragonato l'attore Premio Oscar al suo personaggio in Seven di David Fincher.

Nel corso del processo a Kevin Spacey in corso a Londra in questi giorni, le vittime che hanno accusato l'attore Premio Oscar di violenza sessuale hanno paragonato il suo comportamento all'epoca a quello del personaggio di Seven.

Un uomo, che non è stato identificato pubblicamente, ha affermato che Spacey lo ha palpeggiato "una buona dozzina di volte" e gli ha fatto avances indesiderate, secondo quanto riportato da Variety. Spacey avrebbe toccato l'interno coscia e i genitali della persona sopra i suoi vestiti. In un colloquio pre-registrato con la polizia, l'uomo ha paragonato Spacey al suo personaggio nel thriller Seven di David Fincher, dove interpretava un serial killer.

"Il suo personaggio in Seven era un po' così", ha detto l'uomo. "Un po' inquietante. Forse non così cattivo". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Seven, capolavoro firmato David Fincher.

I soliti sospetti, Gabriel Byrne rivela: "La produzione fu sospesa per la condotta sessuale di Kevin Spacey"

Spacey deve rispondere di 12 accuse relative a incidenti che hanno coinvolto quattro uomini tra il 2001 e il 2013. La presunta vittima ha dichiarato che gli incidenti si sono verificati nell'arco di "alcuni anni". Durante l'arringa iniziale di venerdì, l'attore è stato definito "bullo sessuale" dal pubblico ministero Christine Agnew. Il processo dovrebbe durare quattro settimane.