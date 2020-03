Settimo Cielo: morto Lorenzo Brino, aveva 21 anni

E' morto Lorenzo Brino, 21 anni, noto in Italia per aver recitato da bambino nella serie Settimo Cielo nel ruolo di Sam: l'attore è rimasto coinvolto in un incidente d'auto.

È morto la scorsa notte Lorenzo Brino protagonista della serie Settimo Cielo nel ruolo del piccolo Sam. Il giovane avrebbe compiuto 22 anni a settembre ed è deceduto in un incidente d'auto.

Lorenzo Brino è morto dopo che la sua macchina, una Toyota Camry del 2016, si è schiantata contro un palo. La polizia della contea di San Bernadino, in California, insieme ai soccorsi arrivati sul posto, ha stabilito che Lorenzo è morto sul colpo. Il ruolo di Sam Camden in Settimo cielo è stata anche l'ultima prova di attore del giovane che ha preso parte a ben 138 episodi della serie, andata in onda negli Stati Uniti dal 1997 al 2007, coprendo undici stagioni. La serie, incentrata sulla famiglia del reverendo Eric Camden, è arrivata in Italia nel 1989 su Canale 5.

Lorenzo Brino è stato ricordato dalla sorella su Instagram con un lungo e commosso post dove si legge "al mio fantastico e pazzo fratello. Te ne sarai andato, ma è vero quando la gente dice 'andato ma mai dimenticato'. Dire che sei stato una benedizione è un eufemismo. Hai portato la luce a così tante vite e hai fatto veramente tanto con la vita troppo breve che hai avuto. Ho avuto il privilegio di crescere fianco a fianco con te per 21 anni assolutamente selvaggi. Credimi quando dico che a volte mi hai fatto impazzire, ma nello stesso tempo sei parte di alcuni dei miei ricordi più cari. Sono così felice di sapere che ero tanto amata da te e che avrò sempre un angelo custode al mio fianco. Riposa in pace Lorenzo, ti amo".