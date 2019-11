Servant, la serie tv di Shyamalan rinnovata per la seconda stagione prima dell'uscita

Servant è stato ufficialmente rinnovata per una seconda stagione su Apple TV Plus: la conferma è arrivata da M. Night Shyamalan.

Servant è stato ufficialmente rinnovato per la seconda stagione su Apple TV Plus. La notizia è stata data da M. Night Shyamalan durante il The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e arriva a pochi giorni dal debutto della prima stagione, prevista per il 28 novembre. Per l'occasione saranno ben tre gli episodi disponibili, mentre i restanti verranno resi disponibili settimanalmente ogni venerdì.

M. Night Shyamalan non è solo produttore esecutivo di Servant ma ha diretto alcune puntate, incluso il pilot. La serie è un thriller psicologico che segue una coppia di Philadelphia in lutto dopo che una tragedia indicibile ha creato una frattura nel loro matrimonio. Questo darà il via ad una forza misteriosa che entrerà nella loro casa con esiti imprevedibili. Il cast è Lauren Ambrose, Nell Tiger Free, Rupert Grint e Toby Kebbell.

Servant è solo una delle ultime serie originali Apple ad essere rinnovate in anticipato. In precedenza c'erano stati i casi di: See, For All Mankind e Dickinson; mentre The Morning Show con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon era stata ordinata direttamente per due stagioni.