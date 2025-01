M. Night Shyamalan accusato di plagio per la serie Apple TV+ Servant

Il regista M. Night Shyamalan è andato a processo martedì dopo essere stato accusato di aver copiato da un film indipendente l'idea principale dello show di Apple TV+ Servant.

Francesca Gregorini, una regista di origine italiana, ha citato in giudizio Shyamalan e Apple per 81 milioni di dollari, sostenendo che lo show avrebbe rubato elementi chiave dal suo film del 2013, The Truth About Emanuel.

Il suo avvocato, Patrick Arenz, ha mostrato ai giurati spezzoni di entrambi i progetti durante la sua arringa iniziale presso il tribunale federale di Riverside, in California. L'avvocato ha sostenuto che entrambi i progetti ritraggono una madre delirante che si prende cura di una bambola come se fosse un bambino vero, e una tata che è complice di questa illusione.

Le tesi dell'accusa e la difesa di Shyamalan

"Questo è un caso semplice", ha detto Arenz rivolgendosi alla giuria. "Non ci sarebbe Servant senza Emanuel".

Servant, per Stephen King la serie di M. Night Shyamalan è "terrificante"

Shyamalan si è seduto dietro i suoi avvocati, insieme al produttore Taylor Latham e a Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. Tony Basgallop, lo scrittore britannico che ha creato la serie, si è seduto al tavolo degli avvocati della difesa, mentre la Gregorini si è seduta con i suoi avvocati al tavolo dei querelanti.

Quando è stato il turno della difesa, l'avvocato Brittany Amadi ha sostenuto che Basgallop ha iniziato a sviluppare la serie anni prima che The Truth About Emanuel fosse pubblicato, e che le persone coinvolte nella serie non hanno mai attinto al film.

Servant, la spiegazione dell'enigmatico finale della serie Apple

Com'è nata la causa legale per plagio di Servant?

Gregorini ha fatto causa nel gennaio 2020, poco dopo il debutto di Servant sulla piattaforma. Un giudice federale ha inizialmente respinto la causa pochi mesi dopo, ma la Corte d'Appello del 9° Circuito l'ha ripresa nel 2022, riscontrando una vera e propria controversia sul fatto che le due opere siano "sostanzialmente simili". A novembre il giudice Sunshine Sykes ha respinto la richiesta di giudizio sommario presentata da Apple, stabilendo che la causa dovrà essere risolta da una giuria.

Shyamalan dovrebbe testimoniare, insieme ad altri creatori della serie. I giurati inizieranno il caso guardando The Truth About Emanuel e i primi tre episodi di Servant nella loro interezza.

The Truth About Emanuel è interpretato da Jessica Biel e Kaya Scodelario e ha partecipato al Sundance Film Festival. Non ha incassato nulla. La difesa ha mostrato che il film ha incassato solo 226 dollari a Los Angeles e solo 9 dollari - da uno spettatore - a Filadelfia.