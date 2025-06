La serie con Woody Harrelson e Matthew McConaughey, tratta da una storia vera, si ferma prima del debutto

La commedia Apple TV+ Brothers, che vede Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretare versioni fittizie di sé stessi, è stata sospesa a causa dell'uscita di scena del suo showrunner, David West Read. Con otto episodi già girati su dieci, la produzione è in cerca di un nuovo timoniere creativo. Nonostante il ritardo, la serie rimane in rotta verso il debutto.

"Brothers" in stand-by: la serie Apple con McConaughey e Harrelson perde il suo showrunner

Quando due veterani di Hollywood come Matthew McConaughey e Woody Harrelson decidono di portare sullo schermo la propria amicizia di lunga data, il risultato non può che destare curiosità. Brothers, la nuova serie targata Apple TV+, prometteva di giocare con la linea sottile che separa la realtà dalla finzione: i due attori interpretano versioni romanzate di sé stessi, alle prese con l'improvvisa coabitazione delle rispettive famiglie nel ranch texano di McConaughey. Il progetto, partito nel 2023, vedeva alla regia creativa David West Read, autore già apprezzato per "Schitt's Creek". Insieme al duo di protagonisti, il cast include anche Oona Yaffe, Highdee Kuan, Nolan Almeida, Ella Grace Helton e Noah Carganilla. Ma a pochi passi dal traguardo, con otto episodi su dieci già filmati, la produzione ha subito una brusca frenata.

Una scena con Woody Harrelson e Matthew McConaughey

Secondo quanto riportato da Deadline, Read ha abbandonato la nave a causa di divergenze artistiche legate al finale della stagione. Una perdita non da poco, che ha obbligato Apple a congelare i lavori in attesa di un nuovo showrunner. Attualmente in trattativa c'è Lee Eisenberg, già creatore delle serie "Jury Duty" e "Little America", che potrebbe non solo supervisionare i due episodi finali, ma anche dirigere alcune riprese aggiuntive per armonizzare la nuova visione narrativa con quanto già girato.

Anche se Eisenberg dovesse subentrare rapidamente, non sarà semplice riavviare la macchina produttiva. Si prevede un lavoro complesso di riscrittura e raccordo tra scene già filmate e le nuove sequenze da girare, in modo da mantenere coerenza stilistica e narrativa. Questo significa che Brothers potrebbe non tornare in lavorazione prima del 2025, spingendo l'uscita della serie al 2026. Tre anni dopo l'annuncio iniziale, gli spettatori dovranno armarsi di pazienza per assistere alla tanto attesa reunion artistica tra i due attori, che avevano già conquistato il pubblico con la prima stagione di True Detective e titoli come "EDtv" e "Surfer, Dude".