La serie Apple TV con Jon Hamm, Your Friends & Neighbors, ottiene il rinnovo per la stagione 3

Apple TV ha annunciato di aver approvato la produzione della stagione 3 della serie Your Friends & Neighbors, il progetto con star Jon Hamm che tornerà sugli schermi televisivi dal 3 aprile con il secondo capitolo della storia.

Fino al 5 giugno debutterà in streaming ogni settimana una delle dieci puntate inedite, di cui è stato condiviso il teaser trailer.

Cosa racconta Your Friends & Neighbors

Nella seconda stagione, che si concluderà il 5 giugno, si seguirà quello che accade ad Andrew Cooper, il personaggio interpretato in Your Friends and Neighbors da Jon Hamm.

Il protagonista si ritrova alle prese con la sua vita di improbabile ladro di quartiere e tutto sembra filare liscio, fino a quando un nuovo vicino entra in scena e minaccia di svelare i suoi segreti e mettere a rischio la sua famiglia.

Ecco il teaser trailer degli episodi inediti:

Le foto e i nuovi arrivi nel cast

La serie, di cui potete leggere la nostra recensione, vede Hamm coinvolto anche come produttore esecutivo ed è stata ideata da Jonathan Trooper.

Nella seconda stagione, tra le new entries nelle file degli interpreti, ci sarà il candidato agli Emmy James Marsden, che ha conquistato recentemente il pubblico televisivo con la sua divertente performance in Jury Duty.

Nel cast spazio poi a star come Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan.

Your Friends & Neighbors: James Marsden in una foto della seconda stagione

Your Friends & Neighbors: Jon Hamm in un'immagine dello show

Your Friends & Neighbors: una foto della seconda stagione

Prodotta da Apple Studios, Your Friends & Neighbors è nata da un'idea dell'autore di best seller Tropper, che ricopre il ruolo di showrunner, regista e produttore esecutivo per Tropper Ink, nell'ambito del suo accordo generale con Apple TV. Oltre a recitare, Hamm è produttore esecutivo insieme a Connie Tavel, Craig Gillespie, Jamie Rosengard, Lori Keith Douglas e Stephanie Laing, che dirige sei episodi.

Your Friends & Neighbors: un'immagine della serie Apple TV

Your Friends & Neighbors: una foto dei protagonisti